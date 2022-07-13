لاعب وست هام ينضم إلى العين الإماراتي

أعلن نادي العين الإماراتي يوم الأربعاء تعاقده مع الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب وست هام يونايتد في صفقة انتقال حر.

ووقع الأوكراني الدولي البالغ من العمر 32 عاما على عقد يربطه بالزعيم حتى صيف 2023.

وأفاد النادي الإماراتي في بيان: "يارمولينكو أكمل إجراءات التعاقد وخضوعه للفحوصات الطبية".

وأضاف البيان "يارمولينكو بعث رسالة لجماهير نادي العين، أعرب من خلالها عن سعادته وفخره واعتزازه بالانضمام للفريق".

وتابع البيان "يحرص اللاعب على إظهار روح القتال في الدفاع عن شعار ناديه الجديد، لتحقيق أهدافه على المستوى الشخصي والتي تتسق مع طموحات زملائه اللاعبين وتطلعات إدارة النادي".

الأوكراني أندري يارمولينكو 🇺🇦 من ⚒️ إلى 🏰 الزعـامـة ولغاية 2023 🟣⚫️ #نادي_العين pic.twitter.com/W88xNJ3H05 — نادي العين (@alainfcae) July 13, 2022

يعد يارمولينكو أحد أهم الركائز الأساسية في قائمة المنتخب الأوكراني.

وارتدى الأوكراني قمصان ديسنا تشرنيجوف ودينامو كييف في بلاده، قبل الاحتراف في بروسيا دورتموند الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي.

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