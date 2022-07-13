خبر في الجول - الأهلي يستقر على استمرار بدر بانون بعد تعثر انتقاله إلى قطر

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 11:13

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بدر بانون

استقر الأهلي على استمرار مدافعه المغربي بدر بانون ضمن صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

بدر بانون

النادي : الأهلي

الأهلي

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر استمرار بدر بانون مع الفريق، بعدما تعثرت صفقة انتقاله إلى نادي قطر القطري.

ويأتي قرار الأهلي بعدم التفريط في المدافع المغربي بعدما طلب أيضا ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الإبقاء عليه.

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ويرغب سواريش في رؤية بدر بانون عن قرب للحكم على مستواه ومعرفة قدراته بشكل جيد في ظل الإعداد لقائمة الفريق للموسم الجديد.

ولم ينضم بانون لقائمة الأهلي منذ قدوم البرتغالي سواريش.

وقال سواريش عن المدافع المغربي عقب مباراة فيوتشر في الدوري: "بدر بانون لاعب في الفريق وذكرت أن لكل لاعب أهميته وسوف اعتمد على الجميع، الأمور واضحة بيني وبين الجميع، لابد من إظهار مستوى عالي من التنافس لاختيار الأفضل، مباراة اليوم أغلقنا صفحتها والتركيز أصبح منصبا على القادم".

وانضم بدر بانون لصفوف الأهلي قادما من الرجاء المغربي بداية موسم 2020/2021.

ولعب بانون البالغ من العمر 28 عاما مع الأهلي 51 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا مرة، والسوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة، وحصل أيضا على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرة.

وتعرض بدر بانون للإصابة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021 الماضي، غاب بسببها عن الملاعب لأكثر من 5 شهور قبل أن يعود منذ عدة أسابيع من جديد للمشاركة مع الأحمر.

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