مرتضى: قضية لقب نادي القرن انتهت لصالحنا.. وخزينة الزمالك بها ربع مليار جنيه

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أن ناديه هو صاحب الحق في قضية لقب نادي القرن مع الأهلي، مؤكدا أن القضية انتهت لصالح الأبيض.

وقال مرتضى في فيديو عبر قناته بموقع يوتيوب: "تم حفظ بلاغ الأهلي في قضية لقب نادي القرن لأن الزمالك هو نادي القرن الحقيقي والقضية انتهت".

وأضاف "الزمالك اشترى كهربا بـ7 ملايين جنيه وأخرجناه للإعارة مرتين مقابل 3.5 مليون دولار ما يساوي 63 مليون جنيه".

وواصل "خزينة الزمالك اليوم بها ربع مليار جنيه بعدما استلمناها فارغة".

وتابع "فيتوشر في كفة كنادي. وفي الكفة الأخرى ثنائي الزمالك عمر كمال ومهند لاشين".

وأتم تصريحاته "قدمنا مستندات جديدة في قضية خالد بوطيب ستثبت أن الزمالك صاحب الحق وسنفوز بهذه القضية".

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