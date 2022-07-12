الهجرة الجماعية مستمرة.. كولينز يرحل عن بيرنلي صوب ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون عن تعاقده مع ناثان كولينز قادمًا من بيرنلي في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع كولينز على عقد يبقيه في صفوف ولفرهامبتون لمدة 5 مواسم مقبلة.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" أن الصفقة كلفت ولفرهامبتون 20,5 مليون جنيه إسترليني.

ويحتوي عقد كولينز على خيار التجديد لعام آخر بعد نهايته في 2027.

Checking in at the last minute. 🇮🇪✍️ pic.twitter.com/XqNslb0XgA — Wolves (@Wolves) July 12, 2022

وبات كولينز أول صفقة جديدة لـ ولفرهامبتون في السوق الصيفية، إذ لم ينتدب النادي إلا الكوري هوانج هي تشان الذي لعب معارًا من لايبزج الموسم الماضي وتم تفعيل بند الشراء في عقده.

كولينز (21 عامًا) بدأ مسيرته في ستوك سيتي، وانتقل إلى بيرنلي في 2021 مقابل 14 مليون يورو.

وخاض كولينز 22 مباراة مع بيرنلي، سجل خلالها هدفين، قبل أن ينتقل إلى ولفرهامبتون بعد هبوط فريقه السابق.

Collins 𝐈𝐍! ✍️ — Wolves (@Wolves) July 12, 2022

وبذلك يكون ثنائي قلب دفاع بيرنلي قد رحل في الصيف الحالي، بعد انتقال جيمس تاركوفسكي إلى إيفرتون، كما تحوّل الحارس نيك بوب إلى نيوكاسل يونايتد.

ويمتلك كولينز 6 مباريات دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية، وظهر أساسيًا في آخر 5 مباريات خاضتها بلاده.

ويواصل ولفرهامبتون استعداده للموسم الجديد بمواجهة ديبورتيفو ألافيس الإسباني وديًا يوم الأربعاء المقبل.

ويلعب ولفرهامبتون لاحقًا أمام ليفانتي وبيشكتاش وسبورتنج لشبونة وفارينسي.

ويفتتح ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي بمواجهة ليدز يونايتد يوم 6 أغسطس، ثم فولام وتوتنام هوتسبير في الجولتين الثانية والثالثة.

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