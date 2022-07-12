كلوب عن الهزيمة برباعية من يونايتد: المباراة أتت في وقت مبكر لنا

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إن خوض مباراة مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء جاءت في وقت مبكر بالنسبة لفريقه الذي لم يكن مستعدا لها.

وهُزم ليفربول وديا أمام غريمه التقليدي يونايتد برباعية دون رد في بانكوك في تايلاند في أولى مباريات الفريقين استعدادا للموسم الجديد.

وتحدث كلوب عقب المباراة قائلا: "بوضوح المباراة أتت بشكل مبكر بالنسبة لنا ولبعض اللاعبين".

وأضاف "أعتقد أن أننا نتفق أننا رأينا بعض الأمور الجيدة في المباراة ولكن في اللحظات الحاسمة لم نكن جيدين خاصة فيما يتعلق بإنهاء افرص".

وواصل "لقد أهدرنا العديد من الفرص لكن يونايتد أبلى بلاء حسنا في تلك اللحظات واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم".

وشدد كلوب "رغم كرهي للهزيمة لكن الآن كل اللاعبين حظوا بـ30 دقيقة لعب وبالنسبة لآخرين في ثالث يوم تدريب لهم المباراة كانت قاسية عليهم ولكن هذه هي حياة اللاعب المحترف، والآن يتعين علينا العمل".

وأتم "ربما استطعنا تسجيل الأهداف وإدراك التعادل بعد تأخرنا بهدف وأعرف أن كرة القدم تتعلق بالنتائج لكن نحن نحضر أنفسنا لموسم كامل جديد ولم يكن لدينا فرصة لنحضر أنفسنا لتلك المباراة".

اقرأ أيضا:

تعرف على مساعدي فيتوريا في تدريب مصر

تصريح مفاجئ من مدرب مانشستر يونايتد

رونالدو يعرض نفسه على عملاق جديد

إيران تحاول التعاقد مع مدربين سابقين لـ مانشستر يونايتد