إنتر يعلن فسخ عقد أرتورو فيدال.. الوجهة المقبلة غير أوروبية

أعلن إنتر ميلان رسميا فسخ تعاقده مع نجم الوسط أرتورو فيدال، تمهيدا لانتقاله مجانا.

وقال إنتر في بيان رسمي: "إنترناتسيونالي ميلانو يعلن توصله لاتفاق لفسخ تعاقد لاعب الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال بالتراضي".

واختتم "النادي يود شكر أرتورو على عاميه مع النيراتزوري، حيث حصد خلالهما 3 بطولات".

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو، فإن وجهة فيدال المقبلة ستكون خارج أوروبا.

على وجه التحديد، سيوقع فيدال مع فلامنجو البرازيلي بعقد مدته عام ونصف، ينتهي في ديسمبر 2023.

وبدأت مغامرة فيدال الأوروبية عام 2007، قادما من كولو كولو التشيلي إلى باير ليفركوزن مقابل 5 مليون يورو.

وفي 2011 انتقل النجم الدولي إلى يوفنتوس مقابل 13.5 مليون يورو.

وبعد 4 سنوات، غادر فيدال إلى بايرن ميونيخ الألماني في صيف 2015 مقابل 39 مليون يورو.

وفي صيف 2018، حط رحاله في إسبانيا للمرة الأولى عبر بوابة برشلونة مقابل 18 مليون يورو، ثم انتقل إلى إنتر في 2020 مجانا.

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