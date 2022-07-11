قائمة الأهلي - عودة عبد القادر وياسر أمام فيوتشر.. واستمرار غياب بانون

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

الأهلي

أعلن البرتغالي ريكاردو سواريش قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر بعد التعافي من الإصابة.

ويستمر غياب بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسين الشحات بسبب الإصابة.

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وغاب أيضا الثنائي بدر بانون ووليد سليمان عن القائمة.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - محمد عبدالمنعم - كريم فؤاد - محمد هاني - أيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد فخري - زياد طارق - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: حسام حسن - محمد شريف - صلاح محسن

ويلعب الأهلي مع فيوتشر غدا الثلاثاء أمام فيوتشر في التاسعة مساء في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 24 بالدوري المصري.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 39 نقطة.

يذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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