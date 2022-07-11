قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وفتوح وأوباما أمام المقاولون العرب

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك

أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي يوسف أوباما ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح بعد التعافي من الإصابة.

بينما غاب أيمن حفني وسيف جعفر ومحمد عبد الشافي ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وحازم إمام عن القائمة.

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واستمر أيضا غياب محمد أبو جبل وطارق حامد ورزاق سيسيه وسيف جعفر.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم

الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد طارق - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - محمد أشرف روقا - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي - سيف جعفر - سيد محمد عبد الله

الهجوم: يوسف أسامة - عمر السعيد - سيف الدين الجزيري

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

أما المقاولون العرب ففي المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

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