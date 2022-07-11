محكمة العدل الأوروبية تنظر في قضية انطلاق سوبر ليج

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

يويفا

انتهت جسلة الاستماع الأولى لقضية دوري "سوبر ليج" المرفوعة من قبل الشركة المسؤولة عن انطلاق المشروع "ESL" في محكمة العدل الأوروبية.

وكانت الشركة رفعت دعوى قضائية في محكمة مدريد ضد الاتحاديين الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" بداعي انتهاك قانون المنافسة ودعم سياسة الاحتكار بخصوض تنظيم منافسات كرة القدم.

وطالب أصحاب الدعوى القضائية حماية لتمكين الأندية من تأسيس وتنظيم دوري السوبر الأوروبي، والمشاركة فيه إلى جانب البطولات الأخرى.

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وقال ميجيل أودريوزولا محامي "ESL": "لعقود عديدة، حكم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بقبضة من حديد وهزم أي ناد يهدد احتكار، لقد أخذنا على عاتقنا التنديد بممارسات يويفا".

لتتم إحالة القضية بعد ذلك إلى محكمة العدل الأوروبية من محكمة مدريد التي قضت بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا ينبغي أن يعاقب الأندية الثلاثة المتبقية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس.

وفيما دافع دونالد سلاتر، محامي الاتحاد الأوروبي أمام اللجنة المكونة من 15 قاضًيا، قائلا: "لو اضطر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الإذن بمثل هذه المنافسة المغلقة لكانت هناك بطولات دوري مغلقة أخرى، مما أدى إلى انهيار هيكل المنافسات الأوروبية".

وتقام جلسات الاستماع بخصوص القضية على مدار يومين، على أن تكون الثلاثاء موعد الجلسة المقبلة.

ولا يُتوقع صدور قرار نهائي قبل نهاية هذا العام أو حتى أوائل عام 2023.

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