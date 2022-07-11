عاد إلى حيث بدأ.. أرسنال يعلن تعيين ويلشير مدربا لفريق 18 عاما

أعلن أرسنال عودة جاك ويلشير إلى النادي من جديد لكن في منصب تدريبي.

جاك ويلشير النادي : معتزل أرسنال

وحسبما جاء في بيان رسمي اليوم -الاثنين- فإن ويلشير سيكون مسؤولا عن قيادة الفريق تحت 18 عامًا.

وصّرح ويلشير بخصوص ذلك: "فرصة كبيرة بالنسبة لي وأنا مستعد، أنا جائع ولا أطيق صبرا لمساعدة هؤلاء اللاعبين الشباب على النمو وأن يكونوا في أفضل حالاتهم".

وأضاف "ليس سرا أنني أحب هذا النادي، هذا الحب لم يتركني أبدا رغم الابتعاد لعدة سنوات والتنقل إلا أن قلبي كان لا يزال دائما في أرسنال".

وأتم "قضيت أفضل أيام وجزءًا كبيرا من حياتي في هذه الأكاديمية. شرف كبير أن أحظى بهذه المسؤولية الآن".

وكان ويليشر قد أعلن اعتزاله رسميا الجمعة الماضية في سن الـ30.

ويلشير يعتبر من أبناء أرسنال حيث بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية النادي قبل رحيله بشكل نهائي في عام 2018.

وآخر محطاته الكروية كانت عودة إلى بورنموث ليظل بعدها دون ناد إلى أن انضم في شهر فبراير الماضي لفريق آرهوس الدنماركي.

ولعب ويلشير 182 مباراة في الدوري الإنجليزي وارتدى قميص منتخب إنجلترا 34 مرة.

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