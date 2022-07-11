تقرير: يويفا يعرض حقوق بث بطولاته في أمريكا بمبلغ فلكي

طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مناقصة حقوق البث التلفزيوني في الولايات المتحدة لمسابقاته الأوروبية دوري الأبطال، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وحسب صحيفة "بلومبرج" فإن أرباح يويفا سيبلغ حوالي 2 مليار يورو من بيع حقوقه في سوق الولايات المتحدة أي ضعف أرباحه السابقة استغلالا لكون نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة كان الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن شركة "Relevant Group" الشريك التسويقي والمتخصص في سوق أمريكا الشمالية هي من ستتولى مسؤولية المفاوضات بمدة تعاقد تصل إلى ست سنوات كأطول فترة في تاريخ شراء حقوق بث مسابقات يويفا.

ونوهت الصحيفة أنّ المنصات التي قد تكون مهتمة هي إن بي سي، وإي إس بي إن، وسي بي إس، وأبل وأمازون وفوكس بالإضافة إلى ديسكافري ودازن.

واختتمت الصحيفة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بداية من موسم 2024/2025 حتى 2030/2031 على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 15 أغسطس المقبل.

يذكر أنّ اعتبارا من موسم 2024-2025، سيشارك 36 ناديا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفقا للقرارات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق.

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