تقرير: يويفا يعرض حقوق بث بطولاته في أمريكا بمبلغ فلكي

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

يويفا

طرح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مناقصة حقوق البث التلفزيوني في الولايات المتحدة لمسابقاته الأوروبية دوري الأبطال، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وحسب صحيفة "بلومبرج" فإن أرباح يويفا سيبلغ حوالي 2 مليار يورو من بيع حقوقه في سوق الولايات المتحدة أي ضعف أرباحه السابقة استغلالا لكون نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الأخيرة كان الأكثر مشاهدة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن شركة "Relevant Group" الشريك التسويقي والمتخصص في سوق أمريكا الشمالية هي من ستتولى مسؤولية المفاوضات بمدة تعاقد تصل إلى ست سنوات كأطول فترة في تاريخ شراء حقوق بث مسابقات يويفا.

أخبار متعلقة
قائمة الأهلي - عودة ثلاثي الفريق أمام فيوتشر.. واستمرار غياب بانون جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (24) - (7) الكاميرون.. اكتساح في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب

ونوهت الصحيفة أنّ المنصات التي قد تكون مهتمة هي إن بي سي، وإي إس بي إن، وسي بي إس، وأبل وأمازون وفوكس بالإضافة إلى ديسكافري ودازن.

واختتمت الصحيفة أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بداية من موسم 2024/2025 حتى 2030/2031 على أن يكون الموعد النهائي لتقديم العروض هو 15 أغسطس المقبل.

يذكر أنّ اعتبارا من موسم 2024-2025، سيشارك 36 ناديا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وفقا للقرارات الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر

أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون

أول تعليق من مرتضى على إيقاف كهربا

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي
نرشح لكم
برشلونة يفقد خدمات فيران توريس قبل الفترة التحضيرية جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا ماجواير: تين هاج متطلب للغاية.. ولذلك ذكرت اسمه في زفافي ألفيش: برشلونة لا يهتم بمن صنعوا تاريخه كلوب: رحيل ماني؟ صلاح وفيرمينو هنا مع المزيد من الجودة بوجبا: لا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع يوفنتوس كريستال بالاس يتعاقد مع شيخ دوكوري العودة لمكان تألقه.. بوجبا ينضم إلى يوفنتوس
أخر الأخبار
برشلونة يفقد خدمات فيران توريس قبل الفترة التحضيرية 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يويفا يعرض حقوق بث بطولاته في أمريكا بمبلغ فلكي 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - عودة ثلاثي الفريق أمام فيوتشر.. واستمرار غياب بانون 59 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (24) - (7) الكاميرون.. اكتساح ساعة | كرة يد
جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
ماجواير: تين هاج متطلب للغاية.. ولذلك ذكرت اسمه في زفافي ساعة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وفتوح وأوباما أمام المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط