ذا أثليتك: روني يقترب من العودة للتدريب مجددا

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 18:08

كتب : FilGoal

واين روني

اقترب واين روني من العودة للتدريب مجددا من بوابة نادي دي سي يونايتد الأمريكي.

وبحسب ذا أثليتك، فإن روني سيعود لفريقه الأمريكي السابق مجددا ولكن كمدرب هذه المرة حيث من المتوقع ان يتم الإعلان غدا الثلاثاء.

وسيبدأ روني عمله في الفريق الأمريكي بعد استخراج تأشيرة الدخول للبلاد.

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روني سجل 25 هدفا وصنع 14 آخرين في 52 مباراة لعبها مع دي سي يونايتد سابقا.

ورحل ابن الـ36 عاما عن تدريب ديربي كاونتي بنهاية الموسم الماضي والذي انتهى بالهبوط إلى الليج وان في إنجلترا.

وكان روني قد تولى تدريب دربي كاونتي بشكل رسمي في 15 يناير 2021.

وأعلن دربي كاونتي في وقت سابق عن إبلاغ روني إدارة النادي برغبته في إعفائه من مهامه كمدير فني للفريق.

دربي كاونتي غادر دوري القسم الثاني الإنجليزي بعد احتلاله المركز الـ23 قبل الأخير خلال الموسم المنصرم برصيد 34 نقطة.

النادي الإنجليزي تعرض لخصم 21 نقطة من رصيده خلال الموسم المنصرم بسبب أزمة مالية.

وقاد روني دربي كاونتي خلال 49 مباراة حقق الفوز في 15 وتعادل في 13 مباراة وخسر 21 لقاء.

وتعد تجربة دربي كاونتي التجربة التدريبية الوحيدة في مسيرة واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق.

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