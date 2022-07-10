مران الإسماعيلي - جلسة مع اللاعبين لحل الأزمة.. وغيابات الدراويش أمام سموحة

عقد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل جلسة مع اللاعبين على هامش المران مساء اليوم -الأحد- ضمن برنامج الاستعداد للقاء سموحة.

واستهدفت الجلسة حث اللاعبين على تفادي استقبال الأهداف فى الدقائق الأخيرة، وهي الأزمة التى عاني منها الفريق خلال المباريات الماضية وكان آخرها بمواجهة غزل المحلة بنصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وشهدت المباراة تلقي الإسماعيلي لهدف التعادل في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، ليفوز المحلة بركلات الترجيح ويتأهل إلى النهائي.قيما حقق الدراويش المركز الثالث بالفوز على إنبي بركلات الترجيح أيضا.

وحرص الجمل وجهازه المعاون على مطالبة اللاعبين بالتركيز طوال وقت المباراة والقتال فى الملعب، سعيا لحصد النقاط الثلاث وبدء تحسن ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدوري وإبعاده عن منطقة الخطر.

وشدد جهاز الدراويش على ضرورة بذل كل لاعب قصارى جهده من أجل عبور تلك المرحلة وإسعاد الجماهير التى تساند الفريق باستمرار سواء فى الإسماعيلية أو خارجها.

فيما تأكد بشكل نهائي غياب محمد الشامي مهاجم الإسماعيلي عن مباراة سموحة، لتراكم البطاقات الصفراء.

يأتي ذلك بعدما حصل اللاعب علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات سموحة وطلائع الجيش في الدور الأول للدوري، بجانب مباراة غزل المحلة التي أقيمت مؤخرا على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك اللاعب هذا الموسم خلال مسابقة الدوري فى 17 مباراة بواقع 1242 دقيقة، وسجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

كما يغيب أحمد مصطفي صانع ألعاب الفريق أيضًا للإيقاف.

ويلعب الإسماعيلي أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

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