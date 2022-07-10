كرة سلة – الأفضل تاريخيا.. مصر تحتل المركز العاشر في مونديال الناشئين

الأحد، 10 يوليه 2022 - 20:03

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر لـ كرة السلة لـ الناشئين

احتل منتخب مصر المركز العاشر في بطولة العالم للناشئين لكرة السلة تحت 17 عامًا المقامة في إسبانيا.

وخسر منتخب الناشئين أمام كندا بنتيجة 70-92 ضمن مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر.

ليكون ذلك المركز العاشر هو الأفضل في تاريخ مشاركات مصر ببطولات العالم للناشئين لكرة السلة.

وكان أفضل مركز حققته مصر في نسخة 2010 في ألمانيا عندما جاءت في المركز 11 من أصل 12 منتخبًا مشاركًا وقتها.

كما احتل ناشئو الفراعنة المركز 12 -الأخير- في نسخة 2012، ثم المركز 13 في نسخة 2014 من أصل 16 منتخبًا، قبل أن يتراجع للمركز 16 -الأخير- في آخر ظهور له بنسخة 2016.

وتواجدت مصر خلال النسخة الحالية في المجموعة الرابعة، وخسرت أمام الأرجنتين 50-59، ثم خسرت أمام أستراليا 46-91، وأخيرًا خسرت أمام بولندا 65-84.

لتتحوّل مصر إلى مرحلة تحديد المراكز من التاسع إلى الـ 16.

ونجحت مصر في الفوز على جمهورية الدومينيكان بنتيجة 61-55، قبل أن تخسر أمس السبت أمام نيوزيلندا 54-82، ومن ثم أمام كندا اليوم الأحد.

وجاء ترتيب مراكز البطولة حتى اللحظة على النحو التالي:

5- صربيا

6- أستراليا

7- سلوفينيا

8- بولندا

9- كندا

10- مصر

11- الأرجنتين

12- نيوزيلندا

13- جمهورية الدومينيكان

14- اليابان

15- مالي

16- لبنان

وتلعب إسبانيا في المباراة النهائية أمام الولايات المتحدة الأمريكية مساء اليوم، بينما تلتقي فرنسا بـ ليتوانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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