الأهلي ينهي إجراءات رخصة تشغيل شركاته ويشكر وزير الرياضة

الأحد، 10 يوليه 2022 - 19:39

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب رئيس الأهلي وأشرف صبحي وزير الرياضة

سددت إدارة النادي الأهلي الرسوم المقررة لوزارة الشباب والرياضة، الخاصة بالحصول على رخصة التشغيل لشركات الأهلي الثلاث.

هذه الشركات هي: شركة الأهلي لكرة القدم – شركة الأهلي للخدمات الرياضية – شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

وجاء ذلك عقب زيارة رئيس الأهلي محمود الخطيب لوزير الرياضة أشرف صبحي، قبل 3 أيام.

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وأصدر صبحي توجيهاته للمختصين بالوزارة بإنهاء الإجراءات الخاصة برخصة التشغيل لشركات الأهلي، وتحصيل الرسوم المقررة قانونا.

ووجه الخطيب الشكر والتحية للوزير على تعاونه، وعبر عن تطلعه لدعم وزارة الشباب والرياضة لفرع الأهلي بالتجمع، والذي سيتم افتتاحه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، خاصة وأن خزينة النادي قد تحملت ما يزيد عن مليار ونصف مليار، كقيمة شراء لأرض هذا الفرع وتشييده.

ويضم الفرع الجديد العديد من الملاعب الرياضية التي تخدم الألعاب المختلفة، كما يقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمناطق سكنية جديدة وآلاف من المواطنين، سعيا لإفراز أبطال رياضيين في مختلف الألعاب.

هذا وقد أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمامه الشديد بطلب رئيس الأهلي، والعمل على تلبيته لخدمة الرياضة المصرية.

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