تقديم صفقات مانشستر سيتي - ألفاريز: أتطلع للعمل مع الجميع.. وهدفي كأس العالم

يتطلع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد للعب مع زملائه في فريقه الجديد ومحاولة المساعدة للفوز.

ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.

وقال ألفاريز أثناء تقديمه: "نعلم منذ وقت طويل أنني سأنضم إلى الفريق، أتطلع كثيرا لبدء مسيرتي مع مانشستر سيتي".

وأضاف "مانشستر سيتي لديه الكثير من التاريخ مع اللاعبين الأرجنتينيين ، لقد جئت لأخلق تاريخي الخاص ومساعدة الفريق في الوصول إلى القمة ومواصلة نجاحهم".

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— Sam Lee (@SamLee) July 10, 2022

وواصل "المدينة رائعة ومشمسة، من الرائع أن أكون هنا. لا أطيق الانتظار لبدء اللعب، أرغب في اللعب مع كل زملائي في الفريق ومحاولة المساعدة للفوز دائما".

واستطرد "ماذا سأجلب للفريق؟ بالطبع الأهداف، وصناعتها. مساعد زملائي في الخط الأمامي".

وأكمل عن قناع سبايدر مان الخاص به "يجب أن أحصل على واحد باللون السماوي الآن".

واستكمل "إحباط بسبب عدم الحصول على الرقم 9؟ لا يهم على الإطلاق. لقد ارتديت دائمًا 9 لكني أريد أن ألعب الألعاب والرقم لا يهم. 19 هو رقم أحبه وهو مهم لأنه عيد ميلاد جدتي".

وأردف "وجود هالاند؟ أحتاج إلى التركيز على نفسي. إرلينج لاعب رائع وسجل الكثير من الأهداف. كان مهمًا في الأندية السابقة. أريد أن أساهم بطريقتي الخاصة الخاصة ، يمكنني أن ألعب في الوسط وعلى الأجنحة وفي مواقع مختلفة".

وعن رد الفعل بعد الاهتمام به "اعتدنا في الأرجنتين على الاهتمام من أوروبا، إنه حلمنا لأنهم أفضل البطولات والأندية. كنت متحمسا وعملت بجد. أنا فخور حقا وأريد أن أبذل قصارى جهدي. أريد أن ألعب كثيرا وأن أفوز بالألقاب. الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكل شيء ممكن".

وعن حاجته للراحة "صحيح أنني لعبت الكثير من المباريات، لقد مررت بهذا الموقف من قبل ولم أكن بحاجة إلى الراحة ويمكنني اللعب. تحدثت مع لاعبين أرجنتيين مثل كابايرو وأجويرو وأوتاميندي وأخبروني عن المدرب وطرق التدريب وساحاول العمل بالنصائح".

وأتم عن طموح التواجد في كأس العالم "من المهم أن تقوم بهذه الخطوة وهو تحد كبير أمام أحد أكبر الأندية في أوروبا. اقترب موعد البطولة ولذلك فأنا بحاجة إلى التكيف بسرعة وآمل أن أساعد الأرجنتين في كأس العالم".

وأعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع جوليان ألفاريز يناير الماضي من ريفير بليت مقابل 17 مليون يورو ولكنه استمر مع الفريق الأرجنتيني معارا حتى نهاية الموسم.

وسيرتدي ألفاريز الرقم 19 مع فريقه الجديد مانشستنر سيتي.

ابن الـ22 عاما شارك في 120 مباراة مع ريفر بليت سجل خلالها 53 هدفا وصنع 31 آخرين.

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