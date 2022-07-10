تقديم صفقات مانشستر سيتي - ألفاريز: أتطلع للعمل مع الجميع.. وهدفي كأس العالم

الأحد، 10 يوليه 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي

يتطلع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الجديد للعب مع زملائه في فريقه الجديد ومحاولة المساعدة للفوز.

ويقدم مانشستر سيتي صفقاته الجديدة اليوم للجماهير مع غياب كالفن فيليبس بسبب المرض.

وقال ألفاريز أثناء تقديمه: "نعلم منذ وقت طويل أنني سأنضم إلى الفريق، أتطلع كثيرا لبدء مسيرتي مع مانشستر سيتي".

أخبار متعلقة
تريزيجيه: أتمنى ان نتأهل لدوري أبطال أوروبا.. ولهذا اخترت طرابزون سبور تقديم صفقات مانشستر سيتي - أورتيجا: هالاند أصبح كالوحش.. وأريد التعلم كل يوم تقرير: رونالدو حصل على مكافأة كبيرة قبل طلب الرحيل عن مانشستر تقرير تنزاني: سيمبا يرغب في استعادة ميكيسوني بشرط واحد

وأضاف "مانشستر سيتي لديه الكثير من التاريخ مع اللاعبين الأرجنتينيين ، لقد جئت لأخلق تاريخي الخاص ومساعدة الفريق في الوصول إلى القمة ومواصلة نجاحهم".

pic.twitter.com/bCf4btMPmA

— Sam Lee (@SamLee) July 10, 2022

وواصل "المدينة رائعة ومشمسة، من الرائع أن أكون هنا. لا أطيق الانتظار لبدء اللعب، أرغب في اللعب مع كل زملائي في الفريق ومحاولة المساعدة للفوز دائما".

واستطرد "ماذا سأجلب للفريق؟ بالطبع الأهداف، وصناعتها. مساعد زملائي في الخط الأمامي".

وأكمل عن قناع سبايدر مان الخاص به "يجب أن أحصل على واحد باللون السماوي الآن".

واستكمل "إحباط بسبب عدم الحصول على الرقم 9؟ لا يهم على الإطلاق. لقد ارتديت دائمًا 9 لكني أريد أن ألعب الألعاب والرقم لا يهم. 19 هو رقم أحبه وهو مهم لأنه عيد ميلاد جدتي".

وأردف "وجود هالاند؟ أحتاج إلى التركيز على نفسي. إرلينج لاعب رائع وسجل الكثير من الأهداف. كان مهمًا في الأندية السابقة. أريد أن أساهم بطريقتي الخاصة الخاصة ، يمكنني أن ألعب في الوسط وعلى الأجنحة وفي مواقع مختلفة".

وعن رد الفعل بعد الاهتمام به "اعتدنا في الأرجنتين على الاهتمام من أوروبا، إنه حلمنا لأنهم أفضل البطولات والأندية. كنت متحمسا وعملت بجد. أنا فخور حقا وأريد أن أبذل قصارى جهدي. أريد أن ألعب كثيرا وأن أفوز بالألقاب. الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكل شيء ممكن".

وعن حاجته للراحة "صحيح أنني لعبت الكثير من المباريات، لقد مررت بهذا الموقف من قبل ولم أكن بحاجة إلى الراحة ويمكنني اللعب. تحدثت مع لاعبين أرجنتيين مثل كابايرو وأجويرو وأوتاميندي وأخبروني عن المدرب وطرق التدريب وساحاول العمل بالنصائح".

وأتم عن طموح التواجد في كأس العالم "من المهم أن تقوم بهذه الخطوة وهو تحد كبير أمام أحد أكبر الأندية في أوروبا. اقترب موعد البطولة ولذلك فأنا بحاجة إلى التكيف بسرعة وآمل أن أساعد الأرجنتين في كأس العالم".

وأعلن مانشستر سيتي عن تعاقده مع جوليان ألفاريز يناير الماضي من ريفير بليت مقابل 17 مليون يورو ولكنه استمر مع الفريق الأرجنتيني معارا حتى نهاية الموسم.

وسيرتدي ألفاريز الرقم 19 مع فريقه الجديد مانشستنر سيتي.

ابن الـ22 عاما شارك في 120 مباراة مع ريفر بليت سجل خلالها 53 هدفا وصنع 31 آخرين.

اقرأ أيضا

سيمبا يرغب في إعادة ميكيسوني بشرط واحد

رونالدو حصل على مكافأة كبيرة قبل طلب الرحيل عن مانشستر

تريزيجيه يكشف عن طموحه مع طرابزون سبور

كلوب يسخر من مانشستر يونايتد

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي جوليان ألفاريز
نرشح لكم
تقديم صفقات مانشستر سيتي - هالاند: أتطلع لمواجهة يونايتد تقديم صفقات مانشستر سيتي - أورتيجا: هالاند أصبح كالوحش.. وأريد التعلم كل يوم تقرير: رونالدو حصل على مكافأة كبيرة قبل طلب الرحيل عن مانشستر برونو فيرنانديز يكشف السر خلف تغيير رقمه مع مانشستر يونايتد كلوب في بانكوك: هل استقبلتم مانشستر يونايتد بنفس الحفاوة؟ تقرير: أرسنال مهتم بضم كانتي ثلاث أضعاف الراتب.. تقرير: فودين يوافق على تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي رجل التمريرة الحاسمة الواحدة.. عمر ريتشاردز من بايرن إلى نوتنجهام
أخر الأخبار
تقديم صفقات مانشستر سيتي - هالاند: أتطلع لمواجهة يونايتد 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقديم صفقات مانشستر سيتي - ألفاريز: أتطلع للعمل مع الجميع.. وهدفي كأس العالم 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تريزيجيه: أتمنى ان نتأهل لدوري أبطال أوروبا.. ولهذا اخترت طرابزون سبور 53 دقيقة | المحترفون
تقديم صفقات مانشستر سيتي - أورتيجا: هالاند أصبح كالوحش.. وأريد التعلم كل يوم 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير تنزاني: سيمبا يرغب في استعادة ميكيسوني بشرط واحد ساعة | الكرة المصرية
تقرير: رونالدو حصل على مكافأة كبيرة قبل طلب الرحيل عن مانشستر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
برونو فيرنانديز يكشف السر خلف تغيير رقمه مع مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
عودة إلى إسبانيا؟ لاس بالماس يحاول ضم فابريجاس 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط