مرتضى: مشكلة بنشرقي ليست الأموال.. والزمالك تعاقد مع أفضل اللاعبين في كل المراكز

سعد سمير: نصنع هوية ناد.. وشعوري مختلف عن بطولات الأهلي

أحمد عاطف: أنا في فيوتشر الآن.. لا أحد يعرف ماذا سيحدث في العام القادم

مروان محسن: أشكر زملائي على مساندتي.. ورفعت: ركزنا على كأس الرابطة وحققنا اللقب

إنبي لـ في الجول: نثق في قدرة فييرا على تطوير الفريق... سيحصل على فرصته كاملة

علي ماهر بعد لقبه الأول: "المكسب بيعدل المزاج".. وسنركز على لقاء الأهلي بدءا من الغد

اللقب الأول بعد 306 يوما.. فيوتشر بطل كأس الرابطة ويكرس عقدة غزل المحلة

سموحة يضم أحمد حسين مهاجم النصر

مصدر مقرب من ديانج لـ في الجول: لم يحدث تواصل مع النصر.. هذا النادي الوحيد الذي استفسر عنه