مرتضى: مشكلة بنشرقي ليست الأموال.. والزمالك تعاقد مع أفضل اللاعبين في كل المراكز
الجمعة، 08 يوليه 2022 - 00:43
كتب : FilGoal
شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن مشكلة لاعب الفريق أشرف بنشرقي في تجديد تعاقده ليست الأموال بل رغبته في خوض تجربة جديدة خارج مصر.
أشرف بنشرقي
النادي : الزمالك
وينتهي تعاقد بنشرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وتحدث مرتضى في فيديو عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" قائلا: "ما يقال عن تمويل رجل أعمال للزمالك لتجديد تعاقد أشرف بنشرقي غير صحيح".
وشدد "بنشرقي مشكلته ليست الأموال بل يريد اللعب خارج مصر".
وعن الصفقات الجديدة للزمالك قال: "جمهور الزمالك أحلامك أوامر ولكنك لن تختار الفريق".
وشدد "أنتم بالتأكيد الداعم الكبير لنا لكن أطمئنكم أفضل اللاعبين داخل وخارج مصر الزمالك استطاع التعاقد معهم".
وأتم مرتضى "ولن نعلن الآن عن أسماء اللاعبين وجلبنا أفضل اللاعبين في كل المراكز".
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