مروان محسن: أشكر زملائي على مساندتي.. ورفعت: ركزنا على كأس الرابطة وحققنا اللقب

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 00:37

كتب : FilGoal

فيوتشر - سعد سمير - أحمد رفعت

تقدم مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر بالشكر لزملائه عقب تسجيله هدفا في نهائي كأس الرابطة، وتحدث أحمد رفعت عن صناعة 3 أهداف في اللقاء.

وفاز فيوتشر على غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1 محققا اللقب في نسخته الأولى.

وقال مروان محسن عبر أون تايم سبورتس 1: "أشكر الجميع لأنهم ساندوني منذ إصابتي وساعدوني على العودة خطوة تلو الأخرى".

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وأضاف "نادي فيوتشر وُلد كبيرا وسينهي الموسم الجاري في المربع الذهبي، وإن شاء الله تكون الفترة المقبلة أفضل".

وسجل مروان محسن الهدف الخامس بعد مشاركته كبديل من صناعة أحمد رفعت.

هدف هو الأول لمروان محسن منذ 231 يوما عندما سجل ضد إيسترن كومباني في الدوري نوفمبر من العام الماضي قبل تعرضه للإصابة.

ومن جانبه قال أحمد رفعت عبر أون تايم سبورتس 1: "ركزنا على بطولة كأس الرابطة، لنصبح أول فريق يصعد من الدرجة الثانية ويحقق اللقب وهذا ما فعلناه".

وأضاف "أشعر دائما بالانسجام مع عمر كمال عبد الواحد، نحن نعرف بعض منذ أن كان عمرنا 12 عاما، ولعبنا سويا في منتخب الشباب ثم المصري الموسم الماضي وحاليا".

وأكمل عن صناعة 3 أهداف في النهائي: "النتيجة كانت 2-0 لصالحنا وإذا سجل غزل المحلة هدفا سيصعب الأمور علينا، سجلنا الهدف الثالث ما ساهم في فتح الملعب".

وأتم "ليس مهما من يسجل بل أن نفوز ونحقق نتيجة كبيرة".

فيوتشر في مشواره بالبطولة تفوق على الاتحاد ومصر للمقاصة وبيراميدز والمصري وإيسترن كومباني في المجموعة الأولى من كأس الرابطة.

وفي نصف النهائي تفوق على إنبي بثنائية دون مقابل.

وحصد فيوتشر مليون ونصف المليون جنيه هي القيمة المالية للبطولة، بينما حصد غزل المحلة مليون جنيه هي القيمة المالية لصاحب المركز الثاني.

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