ماركا: تشيلسي يعقد مهمة برشلونة في صفقة رافينيا

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

رافينيا - نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد

عقد تشيلسي مهمة برشلونة في حسم صفقة التعاقد مع رافينيا صانع ألعاب ليدز يونايتد وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية".

ويضع برشلونة الدولي البرازيلي على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي يجهز عرضا قيمته 65 مليون يورو للحصول على خدمات رافينيا وهذا ما يعقد موقف برشلونة.

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وأضافت أن برشلونة لا يستطيع منافسة عرض تشيلسي بسبب معاناته من الناحية الاقتصادية ويأمل في حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو على أقصى تقدير.

وشددت ماركا على أن برشلونة يملك الأفضلية عن باقي العروض لرغبة اللاعب في تمثيل النادي الكاتالوني لكن الاتفاق مع ليدز يبقى العائق الوحيد.

ابن الـ25 عاما هدف لـ أرسنال وتوتنام وتشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالي وسط مخاوف من أن برشلونة لن يتمكن من تمويل الصفقة.

رافينيا انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

الدولي البرازيلي سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

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