مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6-7-2022 والقنوات الناقلة.. منتخب اليد في نهائي دورة البحر المتوسط وكأس مصر

منتخب مصر لكرة اليد في نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط ومباراتين في كأس مصر ضمن أبرز مباريات اليوم.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز مباريات اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

دورة البحر المتوسط – كرة يد

في الخامسة والنصف مساءً يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإسباني في المباراة النهائية لمسابقة كرة اليد.

وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.

كأس مصر

في السادسة مساءً يلتقي طلائع الجيش مع منتخب السويس ضمن ثمن نهائي نسخة 2022 من كأس مصر.

وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2.

وفي التاسعة مساءً يلتقي بيراميدز مع سيراميكا كليوباترا وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1.

كوبا ليبرتادوريس

وبعد منتصف الليل تقام 4 مباريات في إطار إياب ربع نهائي كوبا ليبرتادوريس 2022.

فلامنجو على ملعبه ماراكانا في البرازيلي يواجه ديبورتيس توليما الكولومبي في الثانية والنصف فجرا.

وتذاع عبر بي إن سبورتس 3.

وفي نفس التوقيت، مواجهة أرجنتينية خالصة بين ريفر بليت وفيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وتذاع عبر بي إن سبورتس 4.

وفي الثانية عشر والربع يلتقي بالميراس البرازيلي مع سيرو بورتينو الباراجوياني.

وتذاع عبر بي إن سبورتس 2.

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