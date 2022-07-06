تجربة فريدة من نوعها.. الهلال يُطلق حملة "جبنا لك الكأس" للاحتفال بلقب الدوري في منزلك

أصبح الآن بإمكانك استضافة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 2021-22 -الدوري السعودي- في منزلك.

الهلال السعودي توج باللقب الثامن عشر في تاريخه في الجولة الأخيرة بعد صراع شرس مع اتحاد جدة.

أطلق نادي الهلال السعودي حملة "جبنا لك الكأس" لجماهير النادي الراغبة في استضافة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان 2022 في منازلها.

ويمكنك استضافة الكاس حسب الأوقات من خلال تطبيق "جاهز".

وستكون قيمة توصيل الكأس إلى منزل المشجع لاحتفاظ بها لمدة ساعة ونصف مقابل 5 آلاف ريال والتقاط الصور التذكارية.

الهلال نجح في تحقيق عودة صعبة لصدارة الدوري تحت قيادة رامون دياز الذي وصل فبراير الماضي بعد إقالة ليوناردو جارديم.

دياز عاد وقت تواجد الهلال في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن الاتحاد المتصدر، وفي النهاية حقق لقب الدوري.

وبذلك، يخسر الاتحاد فرصة الفوز بلقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009.

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