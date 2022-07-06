عماد السيد: نعلم برحيل الجهاز الفني منذ 3 أيام.. أردنا الفوز من أجلهم لكن لم نوفق

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 00:45

كتب : FilGoal

عماد السيد - الجونة

اعترف عماد السيد حارس الجونة أنه كان على علم برحيل الجهاز الفني منذ 3 أيام من الإعلان اليوم.

وأعلن تامر مصطفى رحيله عن تدريب الجونة، عقب مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة.

وصرّح عماد السيد عبر أون تايم سبورتس: "كنا نعلم برحيل تامر مصطفى منذ 3 أيام، أردنا أن نفوز اليوم لتعويضهم لكن لم نوفق".

أخبار متعلقة
إلغاء مؤتمر مباراة الجونة والأهلي الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة والمعلق تشكيل الدوري - خالد قمر يقود هجوم الجونة أمام الأهلي عُقدة ملعب الجونة.. الأهلي يفرط في نقطتين ويشعل صراع الدوري المصري

وأضاف "اليوم بداية جديدة سنبني عليها، أظهرنا الالتزام في الملعب وسنستمر على هذا المنوال".

وأتم "أشكر طارق سليمان -مدرب الحراس- على مجهوداته الفترة الأخيرة معنا، لقد تعلمت منه الكثير".

فيما قال طارق سليمان، مدرب الحراس الجونة السابق: "المباراة اليوم كانت سجال بيننا وبين الأهلي لكنه كان أخطر في الشوط الثاني".

وتابع "عماد السيد بالنسبة لي هو رجل المباراة اليوم بتصدي أكثر من كرة خطيرة".

وأكمل "بلغني حديث للانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكن لم يصلني أي شيء رسمي".

وأتم "إذا حدث سيكون شرفا لي وأنا مستعد لذلك".

وتعادل الجونة أمام ضيفه الأهلي دون أهداف في ملعب خالد بشارة، مواجهة كانت الأخيرة لـ تامر مصطفى على مقعد المدير الفني للفريق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن طلعت يوسف يتواجد في الجونة حاليا وقد توصل لاتفاق مبدئي لتولي تدريب الفريق بعد الاتفاق على الخطوط العريضة قبل التوقيع الرسمي.

ويرى يوسف بأن موقف الفريق صعب وبحاجة لتوفر بعض الأمور من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الجونة.

وسيكون الجونة هو النادي الثاني الذي يتولى مسؤوليته طلعت يوسف منذ بداية الموسم بعد الإسماعيلي.

وتولى يوسف مسؤولية تدريب الإسماعيلي في الجولات الثلاث الأولى في الدوري ولكنه لم يقود الفريقه بنفسه خلالهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورحل المدرب صاحب الـ 67 عاما عن تدريب الإسماعيلي بعد تعرض الفريق لثلاثة هزائم متتالية.

ويقود الجونة حاليا المدرب طارق مصطفى منذ يوم 17 مايو الماضي، عندما تم تعييينه خلفا لرضا شحاتة.

وقاد مصطفى الجونة في 7 مباريات فقط وحقق الفريق خلالهم الفوز في مباراة وتعادل في اثنتين وتعرض للهزيمة في أربع مباريات.

اقرأ أيضا:

الأهلي يواصل نزيف النقاط

نهاية موسم حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر

إنجاز تاريخي جديد لـ أنس جابر

سموحة يكتسح كفر الشيخ

الأهلي الجونة عماد السيد تامر مصطفى
نرشح لكم
تامر مصطفى يعلن رحيله عن الجونة: أتمنى أن ينجح طلعت يوسف في البقاء بالدوري سكاي: إبراهيموفيتش مستمر مع ميلان حتى صيف 2023 إلغاء مؤتمر مباراة الجونة والأهلي بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام فيوتشر.. والقنوات الناقلة والمعلق عُقدة ملعب الجونة.. الأهلي يفرط في نقطتين ويشعل صراع الدوري المصري قائمة بيراميدز - استمرار غياب إكرامي وإبراهيم عادل أمام سيراميكا كليوباترا خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة
أخر الأخبار
تجربة فريدة من نوعها.. الهلال يُطلق حملة "جبنا لك الكأس" للاحتفال بلقب الدوري في منزلك 41 دقيقة | الوطن العربي
عماد السيد: نعلم برحيل الجهاز الفني منذ 3 أيام.. أردنا الفوز من أجلهم لكن لم نوفق 45 دقيقة | الكرة المصرية
تامر مصطفى يعلن رحيله عن الجونة: أتمنى أن ينجح طلعت يوسف في البقاء بالدوري ساعة | الكرة المصرية
سكاي: إبراهيموفيتش مستمر مع ميلان حتى صيف 2023 ساعة | الكرة المصرية
بدلا من روما المنسحب.. بوماس يواجه برشلونة في كأس جوان جامبر ساعة | الكرة الأوروبية
سون: انتقمت من الألمان بسبب عنصريتهم ضدي ساعة | الكرة الأوروبية
إلغاء مؤتمر مباراة الجونة والأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة