عماد السيد: نعلم برحيل الجهاز الفني منذ 3 أيام.. أردنا الفوز من أجلهم لكن لم نوفق

اعترف عماد السيد حارس الجونة أنه كان على علم برحيل الجهاز الفني منذ 3 أيام من الإعلان اليوم.

وأعلن تامر مصطفى رحيله عن تدريب الجونة، عقب مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة.

وصرّح عماد السيد عبر أون تايم سبورتس: "كنا نعلم برحيل تامر مصطفى منذ 3 أيام، أردنا أن نفوز اليوم لتعويضهم لكن لم نوفق".

وأضاف "اليوم بداية جديدة سنبني عليها، أظهرنا الالتزام في الملعب وسنستمر على هذا المنوال".

وأتم "أشكر طارق سليمان -مدرب الحراس- على مجهوداته الفترة الأخيرة معنا، لقد تعلمت منه الكثير".

فيما قال طارق سليمان، مدرب الحراس الجونة السابق: "المباراة اليوم كانت سجال بيننا وبين الأهلي لكنه كان أخطر في الشوط الثاني".

وتابع "عماد السيد بالنسبة لي هو رجل المباراة اليوم بتصدي أكثر من كرة خطيرة".

وأكمل "بلغني حديث للانضمام إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر لكن لم يصلني أي شيء رسمي".

وأتم "إذا حدث سيكون شرفا لي وأنا مستعد لذلك".

وتعادل الجونة أمام ضيفه الأهلي دون أهداف في ملعب خالد بشارة، مواجهة كانت الأخيرة لـ تامر مصطفى على مقعد المدير الفني للفريق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن طلعت يوسف يتواجد في الجونة حاليا وقد توصل لاتفاق مبدئي لتولي تدريب الفريق بعد الاتفاق على الخطوط العريضة قبل التوقيع الرسمي.

ويرى يوسف بأن موقف الفريق صعب وبحاجة لتوفر بعض الأمور من أجل التوقيع بشكل رسمي مع الجونة.

وسيكون الجونة هو النادي الثاني الذي يتولى مسؤوليته طلعت يوسف منذ بداية الموسم بعد الإسماعيلي.

وتولى يوسف مسؤولية تدريب الإسماعيلي في الجولات الثلاث الأولى في الدوري ولكنه لم يقود الفريقه بنفسه خلالهم بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ورحل المدرب صاحب الـ 67 عاما عن تدريب الإسماعيلي بعد تعرض الفريق لثلاثة هزائم متتالية.

ويقود الجونة حاليا المدرب طارق مصطفى منذ يوم 17 مايو الماضي، عندما تم تعييينه خلفا لرضا شحاتة.

وقاد مصطفى الجونة في 7 مباريات فقط وحقق الفريق خلالهم الفوز في مباراة وتعادل في اثنتين وتعرض للهزيمة في أربع مباريات.

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