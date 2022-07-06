سكاي: إبراهيموفيتش مستمر مع ميلان حتى صيف 2023

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 00:07

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش يدخن السيجار

توصل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاتفاق لتجديد تعاقده مع ميلان حتى صيف 2023.

وبحسب جانليوكا دي مارزيو الصحفي الإيطالي بشبكة "سكاي إيطاليا" فأن السلطان توصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع ميلان حتى صيف 2023 براتب يتراوح بين 1-1.5 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات مرتبطة بالأداء.

وأوضح أن التوقيع سيكون في الأيام المقبلة.

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وسبق أن صرّح ستيفانو بيولي المدير الفني في المؤتمر الصحفي في بداية الموسم: "ما زلت آمل في العمل مع إبرا".

ومن المتوقع أن يغيب إبراهيموفيتش عن النصف الأول من الموسم بسبب إجراءه عمليه جراحية في الركبة عقب نهاية الموسم.

وخاض إبراهيموفيتش 74 مباراة في يناير 2020 بقميص ميلان منذ عودته وسجل 36 هدفا.

وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما والتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 7 سنوات.

وخاض إبراهيموفيتش إجمالا بقميص ميلان 159 مباراة سجل 92 هدفا وصنع 32 وتوج بـ 3 ألقاب.

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