إلغاء مؤتمر مباراة الجونة والأهلي

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 23:24

كتب : حسام نور الدين

ريكاردو سواريش - الأهلي

قرر صلاح رمضان مراقب مباراة الجونة والأهلي، إلغاء المؤتمر الصحفي اللاحق للقاء.

وجاء قرار المراقب بسبب عدم وجود صحفيين في قاعة المؤتمرات بملعب خالد بشارة.

وتعادل الأهلي أمام مضيفه الجونة دون أهداف في استاد خالد بشارة بمباراة مؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري.

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ليرفع الأهلي رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث من 21 مباراة خاضها.

ويبتعد الأهلي عن الزمالك المتصدر بفارق 6 نقاط مع خوض الزمالك لمباراتين أكثر.

كما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 49 نقطة من 23 مباراة.

في المقابل، رفع الجونة رصيده إلى 22 نقطة في المركز 14، بفارق نقطتين عن المقاولون العرب الذي خاض مباراة أقل.

وبذلك تنتهي كل مبايات الدور الأول رسميًا بعد خوض مباراة الأهلي والجونة.

ولم يفز الجونة إلا بمباراتين في آخر 14 مباراة خاضها بالدوري المصري، ويقترب من تعيين طلعت يوسف الذي استقرت الإدارة على أن يتولى المهمة بدلًا من تامر مصطفى الذي ربما خاض آخر مبارياته مع الجونة.

وتعادل الأهلي مع الجونة على ملعب الأخير للموسم الثالث على التوالي.

ويلتقي الأهلي بـ فيوتشر في الجولة 23 بعد أسبوع من الآن.

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