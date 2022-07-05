ميلان يعلن ضم أوريجي

أعلن نادي ميلان ضم ديفوك أوريجي رسميا في صفقة انتقال حر قادما من ليفربول.

وأشار النادي إلى أن أوريجي قد وقع على عقد لمدة 4 مواسم حتى يونيو 2026.

اللاعب البلجيكي هو ثاني صفقات ميلان خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي بعد تفعيل بند أحقية الشراء في عقد فلورينزي.

وانضم ياسين عدلي أيضا لاعب بوردو والذي تعاقد معه ميلان في بداية الموسم الماضي ولكنه قضى الموسم على سبيل الإعارة مع بوردو.

ليفربول كان قد وجه الشكر لنجمه البلجيكي وأعلن رحيله بشكل رسمي بعد 8 سنوات للمهاجم القادم من ليل الفرنسي.

شبكة سكاي سبورتس كشفت في وقت سابق عن تواصل ثلاثة أندية إيطالية وممثلي أوريجي من أجل ضم اللاعب ويأتي ميلان على رأس هذه الأندية.

أوريجي انضم من ليل لصفوف ليفربول في صيف 2014 وخرج موسم 2017-2018 معارا لـ فولفسبورج الألماني.

صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم المنصرم في 18 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 4 بجميع المسابقات.

ثنائية أوريجي في شباك برشلونة في مايو 2019 ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا كانت اللقطة الأبرز في مسيرة المهاجم البلجيكي مع ليفربول.

واصل أوريجي تألقه وقتها وسجل الهدف الثاني في فوز ليفربول على توتنام بنهائي دوري أبطال أوروبا ليقود الريدز لتحقيق اللقب السادس في تاريخه.

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