بسبب نهائي كأس مصر.. تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي

الأحد، 03 يوليه 2022 - 22:20

كتب : بسام أبو بكر

كريم فؤاد ومحمد الشامي - الإسماعيلي × الأهلي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل.

جاء ذلك بعد تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر (نسخة الموسم الماضي 2020-2021) والمقرر لها يوم 21 يوليو أمام الزمالك.

وكان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات قد أعلن الموعد الجديد عبر FilGoal.com في تصريحات خاصة.

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وقال عامر حسين لـ FilGoal.com: "تأجيل نهائي كأس مصر شائعة غريبة".

وأضاف "تم اليوم إرسال تأكيد موعد المباراة للناديين في موعدها 21 يوليو كما هي".

وتابع "تم تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي والمقرر لها يوم 20 يوليو بسبب نهائي كأس مصر ليقام اللقاء يوم 21 أغسطس".

وفاز الأهلي على بتروجت بهدفين دون رد أمس -السبت- في نصف مصر ليلاقي الزمالك في المباراة النهائية.

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