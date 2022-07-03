مران الأهلي – تدريبات استشفائية للسولية والشحات.. ومحاضرة بالفيديو من سواريش

الأحد، 03 يوليه 2022 - 21:07

كتب : حسام نور الدين

ريكاردو سواريش - الأهلي

أدى عمرو السولية وياسر إبراهيم وحسين الشحات ثلاثي الأهلي، تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم للتخلص من حالة الإجهاد العضلي، ووفقًا للبرنامج الذي وضعه لهم الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني.

وقال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي: "ياسر إبراهيم اشتكى من إصابة عضلية خفيفة خلال مباراة الفريق التي أقيمت أمس أمام بتروجت".

وأضاف "أجرى أشعة جاءت نتيجتها مطمئنة، فيما سيتم حسم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية قبل مران الفريق غدا".

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واشتكى ياسر إبراهيم من إصابة وتم استبداله بأيمن أشرف خلال مباراة بتروجت التي أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والتي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بهدفين دون رد وحسم الفريق تأهله إلى نهائي البطولة.

وأدى الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء بعد غد -الثلاثاء- بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ريكاردو سواريش مدرب الفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للوقوف على كافة التفاصيل والجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.

ويؤدي الأهلي مرانه غدًا على ملعب التتش قبل السفر إلى الغردقة للمبيت، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قبل المشاركة في تدريبات الكرة، وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام بتروجت تدريبات استشفائية للتخلص من حالة الإجهاد العضلي.

وواصل أحمد عبد القادر تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات، ضمن برنامج التأهيل تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

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