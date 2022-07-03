أنس جابر: لو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم

الأحد، 03 يوليه 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

أنس جابر

يبدو أن كرة القدم النسائية خسرت لاعبه كبيرة.. إنها التونسية أنس جابر المصنفة الثانية عالميا في تنس السيدات.

أنس جابر واصلت تألقها في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الكبرى، ووصلت لثمن النهائي، وهي أحد المرشحين للفوز باللقب.

وقالت أنس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "كرة القدم هي شغفي الرياضي الثاني، ولو لم أكن لاعبة تنس، فأنا متأكدة من أنني كنت سأصبح لاعبة كرة قدم".

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وأضافت "أحب مشاهدة كرة القدم وأنا معجبة للغاية بكريستيانو رونالدو. إنه رياضي رائع ومصدر إلهام كبير بالنسبة لي".

وتابعت التونسية "عندما لعب كريستيانو في نادي يوفنتوس تمكنت من الحصول على قميص موقّع منه، كان ذلك مذهلا".

وواصلت "عندما كنت ألعب ألعاب فيديو كرة القدم، عندما كنت أصغر سنا، كنت دائما أختار فريق ريال مدريد وأنا أحب الفريق منذ ذلك الحين".

وأكملت "كنت حزينة جدا عندما غادر كريستيانو الفريق، لكنني دائما ما أتابعه كما أتابع ريال مدريد أيضا، لذا أنا الآن من مشجعي مانشستر يونايتد، وإذا ذهب إلى أي فريق آخر فسأدعم ذلك الفريق بالتأكيد".

واستمرت "أحيانا عندما أتعب حقًا من ممارسة التنس لأربع أو خمس ساعات، يأتي مدربي عصام ويقول "هل تريدين أن تلعبي المزيد من التنس؟" أقول إنني متعبة حقًا فيقول (حسنًا، لنلعب كرة القدم)، أقفز حينها على قدمي وأنا متحمسة. لدي دائما الطاقة لألعب كرة القدم".

وكشفت "في كل مرة أذهب فيها إلى تونس، أحاول تنظيم مباريات كرة القدم مع لاعبي التنس الذين أعرفهم، عندما ألعب أكون مهاجمة، أنا حقا أحب أن أسجل الأهداف".

وأتمت "أود أن أقول إن أنس لاعبة كرة القدم هي نفس النسخة من أنس لاعبة التنس، أحب دائما القتال من أجل الكرة، واللعب بطريقة ممتعة، وبالطبع تحقيق الفوز".

قبل أيام، تقدمت أنس جابر إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لرياضة التنس.

وبذلك حطمت اللاعبة التونسية الرقم العربي والإفريقي المسجل باسمها بالوصول لأفضل مركز في التصنيف العالمي.

ورفعت التونسية صاحبة الـ 27 عاما رصيدها إلى 4340 نقطة.

وحافظت البولندية إيجا سوتيك بطلة رولان جاروس على الصدارة بـ 8576 نقط.

وبذلك تكون أنس جابر قد تقدمت مركزا بعدما كانت في المركز الثالث في التصنيف الأخير.

أما اللاعبة المصرية ميار شريف فحافظت على تواجدها في المركز الـ 50 عالميا برصيد 1175 نقطة.

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة هذ االشهر.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.

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