التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة في كأس الرابطة
الأحد، 03 يوليه 2022 - 16:47
كتب : FilGoal
دفع حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بـ محمد الشامي في هجوم فريقه لمواجهة غزل المحلة.
محمد الشامي
النادي : الإسماعيلي
ويلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:
المرمى: عمر رضوان
الدفاع: عصام صبحي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي
الوسط: أحمد مدبولي – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد بيومي
الهجوم: محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي
بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:
المرمى: عمرو شعبان
الدفاع: خالد سامي – يحيى حامد – معاذ الحناوي - مصطفى العش
الوسط: وليد مصطفى – هشام عادل – حميد ماو
الهجوم: أحمد النادري – عبده يحيى – باولن فوافي
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