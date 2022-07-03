التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة في كأس الرابطة

الأحد، 03 يوليه 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

غزل المحلة - الإسماعيلي

دفع حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي بـ محمد الشامي في هجوم فريقه لمواجهة غزل المحلة.

ويلعب الإسماعيلي ضد غزل المحلة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

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المرمى: عمر رضوان

الدفاع: عصام صبحي – محمد هاشم – محمد نصر – محمد دسوقي

الوسط: أحمد مدبولي – عمر الوحش – محمد مخلوف – محمد بيومي

الهجوم: محمد الشامي – عبد الرحمن مجدي

بينما جاء تشكيل غزل المحلة كالآتي:

المرمى: عمرو شعبان

الدفاع: خالد سامي – يحيى حامد – معاذ الحناوي - مصطفى العش

الوسط: وليد مصطفى – هشام عادل – حميد ماو

الهجوم: أحمد النادري – عبده يحيى – باولن فوافي

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