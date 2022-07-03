التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة في كأس الرابطة

المصري لـ في الجول: تواصلنا مع الوداد لحل أزمة كازادي.. وسيتم رفع الإيقاف عن القيد

المصري لـ في الجول: وقعنا غرامة على ياسر حمد.. ولم يحضر للحصول على مستحقاته