خبر في الجول - ممدوح هاشم يبدأ تدريباته تمهيدا للانضمام إلى منتخب اليد

الأحد، 03 يوليه 2022 - 16:30

كتب : أحمد الخولي

محمد ممدوح هاشم - مصر وبيلاروسيا - كأس العالم لكرة اليد 2021 - الصورة من الموقع الرسمي للبطولة

يبدأ محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر لكرة اليد تدريباته استعدادا لعودة المنتخب الأول والانضمام إليه.

ويشارك منتخب مصر في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وكان هاشم قد وصل إلى مصر فجر اليوم الأحد تمهيدا لمشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
كرة يد – إلغاء مباراة مصر وسلوفينيا في دورة ألعاب البحر المتوسط كرة يد - بعد يومين من اعتزاله.. هتلر يجدد لـ الزمالك لموسم واحد كرة يد – الكويت الكويتي بطلا لـ آسيا.. ويحجز مقعدا في مونديال الأندية كرة يد - منتخب مصر يواصل انتصاراته في دورة البحر المتوسط ويهزم تونس

وعلم FilGoal.com أن ممدوح هاشم سيبدأ تدريباته في المركز الأولمبي في المعادي رفقة منتخب الشباب.

وينضم هاشم إلى معسكر المنتخب الأول فور عودتهم من الجزائر تمهيدا لانضمامه إلى قائمة الفريق في أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 11 إلى 18 من شهر يوليو الجاري.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في السويد وبولندا يناير المقبل.

وكان هاشم قد غاب عن المنتخب المصري في الفترة الأخيرة لأسباب شخصية.

ويحمل منتخب مصر لقب بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز في النسخة الأخيرة على تونس في أرض الأخير.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بأمم إفريقيا رفقة منتخبات المغرب والكاميرون.

اقرأ أيضا:

أريد التعلم من محمد صلاح

إصابة حارس إنبي

تريزيجيه يتحدث عن عودته إلى تركيا

إنجاز كبير لمصر في دورة البحر المتوسط

كرة يد منتخب مصر أمم إفريقيا ممدوح هاشم
نرشح لكم
أنس جابر: لو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم دورة البحر المتوسط - الذهبيتين الـ8 والـ9.. نعمة سعيد تضيف ميداليتين مصريتين جديدتين دورة البحر المتوسط - الذهبية الثامنة.. ريمونتادا نعمة سعيد تضيف ميدالية مصرية جديدة يد - منتخب مصر يتعرف على منافسه في نصف نهائي البحر المتوسط جدول البعثة المصرية في ثامن أيام دورة البحر المتوسط.. ميداليات منتظرة NBA - ليجتمع مجددا مع ليبرون.. ليكرز يطلب ضم كايري إيرفينج من بروكلين نيتس دورة ألعاب المتوسط - إيهاب عبد الرحمن يحرز فضية رمي الرمح كرة سلة - مصر تسحق كينيا وتحجز مقعدا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم
أخر الأخبار
مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي ضد غزل المحلة.. نصف النهائي 3 دقيقة | الكرة المصرية
أندري جراي يرحل عن واتفورد ويطير إلى الدوري اليوناني 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالث.. نوتنجهام فورست يضم ظهير تروا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أنس جابر: لو لم أكن لاعبة تنس لأصبحت لاعبة كرة قدم 47 دقيقة | رياضات أخرى
التشكيل - الشامي يقود الإسماعيلي.. وثلاثي هجومي لـ غزل المحلة في كأس الرابطة 54 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - ممدوح هاشم يبدأ تدريباته تمهيدا للانضمام إلى منتخب اليد ساعة | رياضات أخرى
ترينت يتحدث عن تمديد صلاح لعقده مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
كاف يعتمد بطولة دوري السوبر الإفريقي.. و10 ملايين دولار للبطل ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك