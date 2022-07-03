خبر في الجول - ممدوح هاشم يبدأ تدريباته تمهيدا للانضمام إلى منتخب اليد

يبدأ محمد ممدوح هاشم لاعب دائرة منتخب مصر لكرة اليد تدريباته استعدادا لعودة المنتخب الأول والانضمام إليه.

ويشارك منتخب مصر في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 المقامة بمدينة وهران الجزائرية.

وكان هاشم قد وصل إلى مصر فجر اليوم الأحد تمهيدا لمشاركته مع منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن ممدوح هاشم سيبدأ تدريباته في المركز الأولمبي في المعادي رفقة منتخب الشباب.

وينضم هاشم إلى معسكر المنتخب الأول فور عودتهم من الجزائر تمهيدا لانضمامه إلى قائمة الفريق في أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 11 إلى 18 من شهر يوليو الجاري.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في السويد وبولندا يناير المقبل.

وكان هاشم قد غاب عن المنتخب المصري في الفترة الأخيرة لأسباب شخصية.

ويحمل منتخب مصر لقب بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز في النسخة الأخيرة على تونس في أرض الأخير.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى بأمم إفريقيا رفقة منتخبات المغرب والكاميرون.

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