المصري لـ في الجول: تواصلنا مع الوداد لحل أزمة كازادي.. وسيتم رفع الإيقاف عن القيد

كشف عاطف مبروك نائب رئيس مجلس إدارة المصري عن التواصل مع الوداد المغربي لحل أزمة كازادي كاسينجو.

فرانسيس كازادي كاسينجو النادي : طلائع الجيش المصري

وكان كازادي كاسينجو قد انضم إلى المصري قادما من الوداد المغربي قبل انطلاق موسم 2020 - 2021.

وخرج المهاجم الكونغولي في إعارة إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

وقال عاطف مبروك نائب رئيس المصري: "تواصلنا مع الوداد المغربي من أجل حل أزمة كازادي".

وتابع "اتفقنا على دفع مستحقات النادي المغربي المتأخرة بشأن كازادي كاسينجو".

وكشف مبروك "تم الاتفاق على طريقة دفع المستحقات للنادي المغربي وسيتم رفع الإيقاف قريبا".

وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أصدرت قرارا بإيقاف النادي المصري عن القيد بسبب التأخر في دفع المستحقات الخاصة بصفقة كاسينجو.

ومن المتوقع أن يتم رفع إيقاف قيد عن المصري خلال الأيام المقبلة بعد الاستئناف على الحكم.

وخاض كاسينجو 24 مباراة مع المصري ونجح في تسجيل هدفين.

بينما ساهم المهاجم الكونغولي في 15 هدفا مع فريق الوداد المغربي في 24 مباراة.

ونجح كاسينجو في تسجيل 10 أهداف وصناعة 5 آخرين مع الفريق المغربي.

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