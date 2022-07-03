مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استطلعنا رأي دي فرانشيسكو لتدريب منتخب مصر

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم المصري لـ FilGoal.com عن حدوث اتصال بين الاتحاد والإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الأسبق لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "استطلعنا رأي دي فرانشيسكو حول تدريب منتخب مصر وهو أحد المرشحين في الوقت الحالي".

وأضاف "نسعى لاختيار المدرب خلال الأيام المقبلة".

وبدأ دي فرانشيسكو مسيرته التدريبة مع فريق فيرتوس لانشيانو الإيطالي في 2008، قبل أن يتولى مسؤولية تدريب بيسكارا ثم ليتشي.

وفي 2012 تولى دي فرانشيسيكو تدريب ساسولو ونجح في الصعود برفته لدوري الدرجة الأولى واستمر مع الفريق خمس مواسم وقدم خلالهم أداء جيد لينتقل إلى تدريب روما في 2017.

وبقى دي فرانشيسكو مع روما لمدة موسمين وكان إنجازه الأبرز مع الفريق هو الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء برشلونة من دور ربع النهائي بالريمونتادا الشهيرة التي سجل خلالها مانولاس الهدف الثالث.

وبعد الرحيل تولى المدرب صاحب الـ 52 عاما مسؤولية تدريب سامبدوريا ثم كالياري ولم ينجح في تقديم أداء جيد برفقتهم.

وكانت المحطة الأخيرة لـ دي فرانشيسكو مع نادي هيلاس فيرونا خلال الموسم الماضي ولكنه رحل بعد 4 مباريات فقط تلقى خلالهم 3 هزائم وفاز في واحدة.

وبعد رحيل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع كل من باتريس بوميل، وباولو سوزا، وفلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب مصر ولكن جميعها لم تكتمل.

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