مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استطلعنا رأي دي فرانشيسكو لتدريب منتخب مصر

الأحد، 03 يوليه 2022 - 00:41

كتب : أحمد الخولي

دي فرانشيسكو

كشف مصدر من اتحاد كرة القدم المصري لـ FilGoal.com عن حدوث اتصال بين الاتحاد والإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مدرب روما الأسبق لتولي تدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من الاتحاد لـ FilGoal.com: "استطلعنا رأي دي فرانشيسكو حول تدريب منتخب مصر وهو أحد المرشحين في الوقت الحالي".

وأضاف "نسعى لاختيار المدرب خلال الأيام المقبلة".

أخبار متعلقة
سواريش: شعرت بالقلق قبل مباراتي الأولى.. واسألوا لاعب بتروجت عن حديثي معه مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يحيى جبران

وبدأ دي فرانشيسكو مسيرته التدريبة مع فريق فيرتوس لانشيانو الإيطالي في 2008، قبل أن يتولى مسؤولية تدريب بيسكارا ثم ليتشي.

وفي 2012 تولى دي فرانشيسيكو تدريب ساسولو ونجح في الصعود برفته لدوري الدرجة الأولى واستمر مع الفريق خمس مواسم وقدم خلالهم أداء جيد لينتقل إلى تدريب روما في 2017.

وبقى دي فرانشيسكو مع روما لمدة موسمين وكان إنجازه الأبرز مع الفريق هو الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وإقصاء برشلونة من دور ربع النهائي بالريمونتادا الشهيرة التي سجل خلالها مانولاس الهدف الثالث.

وبعد الرحيل تولى المدرب صاحب الـ 52 عاما مسؤولية تدريب سامبدوريا ثم كالياري ولم ينجح في تقديم أداء جيد برفقتهم.

وكانت المحطة الأخيرة لـ دي فرانشيسكو مع نادي هيلاس فيرونا خلال الموسم الماضي ولكنه رحل بعد 4 مباريات فقط تلقى خلالهم 3 هزائم وفاز في واحدة.

وبعد رحيل إيهاب جلال مدرب منتخب مصر، دخل اتحاد الكرة في مفاوضات مع كل من باتريس بوميل، وباولو سوزا، وفلاديمير بيتكوفيتش لتدريب منتخب مصر ولكن جميعها لم تكتمل.

طالع أيضا:

جديد موقف رونالدو مع مانشستر يونايتد

لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج

مسلسل سليماني كوليبالي مستمر

تقرير: تريزيجيه يسافر إلى تركيا

أوزيبيو دي فرانشيسيكو منتخب مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
كيروش يوضح لـ في الجول حقيقة تسببه في اعتذار المدربين عن عدم قيادة منتخب مصر حازم إمام: أقسم بالله كيروش ليس سبب اعتذار المدربين عن القدوم لمنتخب مصر جوائز كاف – كيروش وموسيماني وصاحب معجزة جامبيا في ترشيحات أفضل مدرب وكيل باولو سوزا يوضح حقيقة "تسبب كيروش في عدم تدريبه لمنتخب مصر" اتحاد الكرة يعلن مواجهة مالاوي في الإسكندرية بحضور جماهيري كامل مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: زوجة بيتكوفيتش سبب تراجعه.. وكيروش "لا يطفش" المدربين مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: اعتذار بيتكوفيتش عن عدم تدريب المنتخب.. وتأجيل إعلان المدرب الجديد أشرف صبحي: سندعم المنتخب ماليا للتعاقد مع مدرب أجنبي.. وتحمست لعودة كيروش
أخر الأخبار
لاعب بتروجت: التقيت سواريش عقب المباراة وأخبرني بأنه سيتابعني في الفترة المقبلة 8 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: استطلعنا رأي دي فرانشيسكو لتدريب منتخب مصر 8 ساعة | منتخب مصر
سواريش: شعرت بالقلق قبل مباراتي الأولى.. واسألوا لاعب بتروجت عن حديثي معه 8 ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر سواريش: أبهرني التزام لاعبي الأهلي في الدفاع.. وهذا ما تخبرني به خبرتي 8 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع يحيى جبران 8 ساعة | الكرة المصرية
كأس السوبر المصري - المشاركة الـ 15 على التوالي.. الأهلي يواجه الزمالك في أبو ظبي 8 ساعة | الكرة المصرية
عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون 9 ساعة | الكرة المصرية
إنبي: ويجان لم يتقدم بعرض رسمي لضم محمود جاد 9 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك