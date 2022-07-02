مغربي: لا أعلم شيئا عن العودة إلى الأهلي.. موسيماني كان واثقا في الشباب

تحدث محمد مغربي لاعب الأهلي المعار في صفوف تيبليتسه التشيكي عن أنباء عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء.

وقال مغربي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لم يتواصل معي أي مسؤول من الأهلي بشأن عودتي وليس لدي أي معلومة عن هذا الأمر".

وأضاف "اللعب بقميص الأهلي شرف لأي لاعب، وأنا في تجربة احتراف حاليا لاكتساب الخبرة ثم سأعود إلى الأهلي".

وأوضح "هدفي هو أخذ خبرة أكثر والانتقال لفريق أعلى في أوروبا".

وتابع مغربي "الأهلي أكبر أندية إفريقيا، وهو من سيحدد مستقبلي، سواء باستكمال الإعارة أو إذا أتاني عرض من فريق آخر فيستفيد النادي ماديا، أو بعودتي إذا كان بحاجة لي".

وواصل "هناك بند في التعاقد يتيح للأهلي استعادتي في أي وقت بشرط جزائي محدد".

وعن الفترة الحالية قال اللاعب: "خضت خضت فترة الإعداد استعدادا للموسم الجديد، وسجلت هدفا في مباراة ودية".

أما عن خسارة الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا قال مغربي: "لم يكن هناك توفيق أمام الوداد. الأهلي قادر على التعويض في الموسم المقبل".

وأضاف "بيتسو موسيماني (المدرب السابق) كان واثقا في الشباب خلال كأس الرابطة، وساعد العديد من اللاعبين على الظهور بشكل جيد، وحقق إنجازات كبيرة مع الأهلي في فترة قصيرة".

واختتم "هناك تواصل مستمر مع أمير توفيق (مدير التسويق) وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين وبروكيتش رئيس قطاع الشباب في الاهلي للاطمئنان علي وضعي".

وأعار الأهلي محمد مغربي ومحمد ياسر لصفوف تيبليتسه التشيكي لمدة عامين ونصف في فبراير الماضي.

وظهر مغربي مع الأهلي في دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية، كما شارك معه في كأس العالم للأندية أمام مونتيري المكسيكي حين انتصر الأهلي بهدف دون رد.

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