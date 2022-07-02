هيثم شعبان: قدمنا مباراة تكتيكية جيدة أمام الأهلي.. والوكلاء تعاملوا معنا بشكل غير محترف

أشاد هيثم شعبان المدير الفني لـ بتروجت بلاعبي فريقه رغم الخسارة من الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021، وأبدى استياءه من اللوائح والوكلاء.

وخسر بتروجت بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال شعبان عبر أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة: "قدمنا مباراة تكتيكية جيدة وأشكر اللاعبين، ولم ندخل اللقاء مستسلمين، وأظهرنا طمع في المباراة منذ الدقيقة الأولى أمام فريق عريق وكبير مثل الأهلي، وحاولنا خطف الفوز لأننا نواجه فريق مصري".

وأضاف "قدمنا مباراة تكتيكية على أكمل وجه، وارتكبنا خطأً فنيا وحيدا في لقطة الهدف الأول، والهدف الثاني جاء من كرة ثابتة، بل وحظينا بفرص أكثر من الأهلي في الشوط الأول".

وأردف "دخلنا المباراة بـ 18 لاعبا في ظل الظروف المتاحة، الوكلاء يتعاملون بشكل غير محترف وطالبوا اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم بألا يخوضوا المباراة".

وشدد "واحدة من أسوأ ما يحدث في الكرة المصرية هو تحكم الوكلاء في اللاعبين والأندية".

وواصل "لدينا لاعبين لعبوا خارج مراكزهم في المباراة وهناك شارك لأول مرة في الموسم".

وتابع "هناك أيضا قرار غريب من اللائحة وهو ألا تساعد الفريق بتدعيم صفوف بالناشئين، وبسبب بند في اللائحة كونه لاعب هاو وليس محترف".

وأكمل "هناك عشوائية في المنظومة ونريد تقديم كرة جيدة تساعدنا".

وأتم "سنقاتل في الدرجة الثانية وهدفنا العودة للدوري الممتاز، ومجلس الإدارة يوفر كل الإمكانيات من أول للآخر لحظة ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا في النهاية".

وخسر هيثم شعبان مباراته الأولى مع بتروجت، ويبدأ الاستعداد لخوض الموسم الجديد في مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.





































































































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