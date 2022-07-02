هيثم شعبان: قدمنا مباراة تكتيكية جيدة أمام الأهلي.. والوكلاء تعاملوا معنا بشكل غير محترف

السبت، 02 يوليه 2022 - 23:39

كتب : FilGoal

الصورة من الحساب الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا

أشاد هيثم شعبان المدير الفني لـ بتروجت بلاعبي فريقه رغم الخسارة من الأهلي في نصف نهائي كأس مصر 2021، وأبدى استياءه من اللوائح والوكلاء.

وخسر بتروجت بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة.

وقال شعبان عبر أون تايم سبورتس 1 عقب المباراة: "قدمنا مباراة تكتيكية جيدة وأشكر اللاعبين، ولم ندخل اللقاء مستسلمين، وأظهرنا طمع في المباراة منذ الدقيقة الأولى أمام فريق عريق وكبير مثل الأهلي، وحاولنا خطف الفوز لأننا نواجه فريق مصري".

أخبار متعلقة
موعد قمة نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق مباراة سواريش الأولى.. الأهلي يهزم بتروجت ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس تشكيل بتروجت - هشام ورشاد وفليكس يقودون الهجوم أمام الأهلي في الكأس

وأضاف "قدمنا مباراة تكتيكية على أكمل وجه، وارتكبنا خطأً فنيا وحيدا في لقطة الهدف الأول، والهدف الثاني جاء من كرة ثابتة، بل وحظينا بفرص أكثر من الأهلي في الشوط الأول".

وأردف "دخلنا المباراة بـ 18 لاعبا في ظل الظروف المتاحة، الوكلاء يتعاملون بشكل غير محترف وطالبوا اللاعبين الذي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم بألا يخوضوا المباراة".

وشدد "واحدة من أسوأ ما يحدث في الكرة المصرية هو تحكم الوكلاء في اللاعبين والأندية".

وواصل "لدينا لاعبين لعبوا خارج مراكزهم في المباراة وهناك شارك لأول مرة في الموسم".

وتابع "هناك أيضا قرار غريب من اللائحة وهو ألا تساعد الفريق بتدعيم صفوف بالناشئين، وبسبب بند في اللائحة كونه لاعب هاو وليس محترف".

وأكمل "هناك عشوائية في المنظومة ونريد تقديم كرة جيدة تساعدنا".

وأتم "سنقاتل في الدرجة الثانية وهدفنا العودة للدوري الممتاز، ومجلس الإدارة يوفر كل الإمكانيات من أول للآخر لحظة ونأمل أن يكون التوفيق حليفنا في النهاية".

وخسر هيثم شعبان مباراته الأولى مع بتروجت، ويبدأ الاستعداد لخوض الموسم الجديد في مجموعة القاهرة من دوري الدرجة الثانية.

طالع أيضا:

جديد موقف رونالدو مع مانشستر يونايتد

لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج

مسلسل سليماني كوليبالي مستمر

تقرير: تريزيجيه يسافر إلى تركيا

هيثم شعبان بتروجت كأس مصر الأهلي
نرشح لكم
عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون إنبي يوضح حقيقة عرض ويجان لضم محمود جاد مغربي: لا أعلم شيئا عن العودة إلى الأهلي.. موسيماني كان واثقا في الشباب من دورنر وجوزيه إلى سواريش.. ماذا يفعل مدرب الأهلي في المباراة الأولى؟ موعد قمة نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق مباراة سواريش الأولى.. الأهلي يهزم بتروجت ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس العمر مجرد رقم.. حراس تخطوا سن الـ 40
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: هدفنا تحقيق 3 بطولات قبل نهاية الموسم.. وهذا موقف بدر بانون 2 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي يوضح حقيقة عرض ويجان لضم محمود جاد 3 دقيقة | ميركاتو
مغربي: لا أعلم شيئا عن العودة إلى الأهلي.. موسيماني كان واثقا في الشباب 11 دقيقة | الكرة المصرية
هيثم شعبان: قدمنا مباراة تكتيكية جيدة أمام الأهلي.. والوكلاء تعاملوا معنا بشكل غير محترف 16 دقيقة | الكرة المصرية
السد يمدد تعاقده مع كازورلا 32 دقيقة | الوطن العربي
من دورنر وجوزيه إلى سواريش.. ماذا يفعل مدرب الأهلي في المباراة الأولى؟ 45 دقيقة | الكرة المصرية
موعد قمة نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة 51 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق 53 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك