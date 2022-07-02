السد يمدد تعاقده مع كازورلا

أعلن نادي السد القطري تمديد تعاقده مع لاعبه الإسباني سانتي كازورلا لموسم إضافي.

سانتي كازورلا النادي : السد السد

وشاأشار أشار النادي إلى أن كازورلا قد وقع على عقد جديد حتى شهر يونيو من عام 2023.

اللاعب صاحب الـ 37 عاما كان قد انضم للسد في 2020 قادما من فياريال في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشارك كازورلا مع السد خلال الموسم الماضي في 25 مباراة وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة 12 هدفا.

وأسهم كازورلا منذ انضمامه للفريق في تتويج السد بـ 6 ألقاب.

وتوج نجم أرسنال الأسبق مع السد بلقب الدوري القطري مرتين كان آخرهم في الموسم الماضي، وكأس الدوري القطري مرة، وكأس أمير قطر مرة، وكأس السوبر القطري مرة.

وأعلن السد أيضا تمديد تعاقده مع رودريجو تاباتا لموسم إضافي لينتهي في 2023.

وعاد بطل الدوري للتدريبات لبداية فترة الإعداد للموسم المقبل.

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