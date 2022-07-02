الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق
السبت، 02 يوليه 2022 - 23:02
كتب : FilGoal
يستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الجونة في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع للدوري المصري الممتاز.
آخر مواجهات الأهلي كانت أمام بتروجت في نصف نهائي نسخة الموسم الماضي (2020-2021) من كأس مصر والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2-0.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة ولديه ثلاث مواجهات مؤجلة.
فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة من 22 مباراة.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تقام المباراة يوم الثلاثاء 5 يوليو الجاري.
ويلعب اللقاء على استاد خالد بشارة.
ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء.
وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.
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