دورة ألعاب المتوسط - إيهاب عبد الرحمن يحرز فضية رمي الرمح

السبت، 02 يوليه 2022 - 22:46

كتب : FilGoal

إيهاب عبد الرحمن

حصلت البعثة المصرية على ميدالية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وتلك المرة في ألعاب القوى.

وحصل إيهاب عبد الرحمن على الميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح.

وحقق عبد الرحمن مسافة قدرها 78.51 مترا، وحل خلف البرتغالي راموس لياندرو الذي حقق مسافة قدرها 82.23 مترا.

أخبار متعلقة
إعلان حكام مبارتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية محمد الشناوي يتصدى لركلة جزاء لأول مرة منذ 623 يوما إلقاء القبض على جابريل ميليتو أثناء مباراة في الدوري الأرجنتيني كرة سلة - مصر تسحق كينيا وتحجز مقعدا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم

وحصدت مصر بذلك حتى الآن 34 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

طالع أيضا:

جديد موقف رونالدو مع مانشستر يونايتد

لابورتا يتحدث عن مستقبل دي يونج

مسلسل سليماني كوليبالي مستمر

تقرير: تريزيجيه يسافر إلى تركيا

إيهاب عبد الرحمن دورة ألعاب البحر المتوسط رمي الرمح ألعاب القوى
نرشح لكم
كرة سلة - مصر تسحق كينيا وتحجز مقعدا في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم انتهت تصفيات كأس العالم كرة سلة - مصر (72) (39) كينيا.. نهاية اللقاء كرة سلة - مصر تخسر من الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما قرعة كأس العالم لكرة اليد.. مجموعات متوازنة للمراكز الثلاثة الأولى في إفريقيا كرة طائرة – منتخب السيدات يخسر من اليونان ويحصد المركز السادس في ألعاب البحر المتوسط دورة ألعاب البحر المتوسط – بسمة إبراهيم تحصد برونزية جديدة لـ مصر هشام حطب بعد ميداليات البحر المتوسط: أثبنا إننا لا نفوز بالصدفة.. ودعم جمهور الجزائر رائع مواعيد مباريات اليوم 2-7-2022- الأهلي وبتروجت في نصف نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
السد يمدد تعاقده مع كازورلا 15 دقيقة | الوطن العربي
من دورنر وجوزيه إلى سواريش.. ماذا يفعل مدرب الأهلي في المباراة الأولى؟ 28 دقيقة | الكرة المصرية
موعد قمة نهائي كأس مصر 2021 بين الأهلي والزمالك.. والقنوات الناقلة 34 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. القنوات الناقلة والمعلق 36 دقيقة | الكرة المصرية
مباراة سواريش الأولى.. الأهلي يهزم بتروجت ويضرب موعدا مع الزمالك في نهائي الكأس 39 دقيقة | الكرة المصرية
العمر مجرد رقم.. حراس تخطوا سن الـ 40 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
دورة ألعاب المتوسط - إيهاب عبد الرحمن يحرز فضية رمي الرمح 52 دقيقة | رياضات أخرى
إعلان حكام مبارتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريش 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك