دورة ألعاب المتوسط - إيهاب عبد الرحمن يحرز فضية رمي الرمح

حصلت البعثة المصرية على ميدالية جديدة في دورة ألعاب البحر المتوسط وتلك المرة في ألعاب القوى.

وحصل إيهاب عبد الرحمن على الميدالية الفضية في منافسات رمي الرمح.

وحقق عبد الرحمن مسافة قدرها 78.51 مترا، وحل خلف البرتغالي راموس لياندرو الذي حقق مسافة قدرها 82.23 مترا.

وحصدت مصر بذلك حتى الآن 34 ميدالية في البطولة بواقع 7 ذهبية و11 فضية و16 برونزية.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

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