إعلان حكام مبارتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية

السبت، 02 يوليه 2022 - 22:27

كتب : FilGoal

محمد الصباحي

أعلن الاتحاد المصري لكرة عن طاقم تحكيم مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويلعب الإسماعيلي غدا مع غزل المحلة على ملعب المقاولون العرب.

ويدير المباراة تحكيميا الحكم محمد الصباحي ويعاونه كل من محمد عبد المجيد ومصطفى حسين ومحمود وفا كحكم رابع.

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ويتواجد في غرفة الـ "VAR" كل من مصطفى مدحت كحكم فيديو ويعاونه محمد عباس قابيل.

الصباحي أدار مباراة واحدة للإسماعيلي في الدوري المصري هذا الموسم ضد مصر للمقاصىة وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق بينما لم يدير أي مباراة لغزل المحلة.

وبشكل عام أدار الصباحي 8 مباريات في الدوري خلال الموسم الحالي.

فيوتشر X إنبي

وفي مباراة نصف النهائي الثانية يلعب فيوتشر مع إنبي على استاد القاهرة الدولي.

ويقود المباراة تحكيميا وائل فرحان ويعاونه كل من أحمد توفيق وعماد العقاد، وحسام عزب كحكم رابع.

ويتواجد في غرفة الـ "VAR" مصطفى الشهدي كحكم فيديو ويعاونه صبري إبراهيم.

وتقام بطولة كأس الرابطة المصري للمرة الأولى خلال الموسم الحالي.

ويلعب الفائز من كل مباراة في النهائي يوم 6 يوليو المقبل.

وأدار وائل فرحان مباراتين لفيوتشر خلال الموسم الحالي أمام كل من المقاولون العرب والاتحاد السكندري وانتهت المباراتين بفوز فيوتشر، بينما لم يدير أي مباراة لإنبي.

وخلال الموسم الحالي أدار فرحان 5 مباريات في الدوري المصري.

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