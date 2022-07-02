محمد الشناوي يتصدى لركلة جزاء لأول مرة منذ 623 يوما

تصدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لركلة جزاء لأول مرة منذ 623 يوما.

وأبعد الشناوي ركلة جزاء سددها مصطفى الجمل لاعب بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2021.

وهي الأولى بعد 7 ركلات جزاء سكنت شباكه مع الأهلي ومنتخب مصر منذ أن تصدى لركلة بديع أووك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020.

ومنذ ذلك الحين استقبل الشناوي أهدافا من ركلات جزاء ضد إنبي عن طريق رامي صبري ومصر للمقاصة عن طريق أحمد مودي والمصري عن طريق أحمد رفعت والزمالك عن طريق أحمد سيد "زيزو" في الدوري.

وكذلك في مباراة فيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا وبيراميدز في كأس مصر عن طريق رمضان صبحي.

ومع منتخب مصر تصدى لركلة جزاء ضد أنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 سددها مبالا نزولا.

يذكر أن رمضان عجب لاعب المريخ السوداني أهدر ركلة جزاء في دور المجموعات من النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا خارج القائمين والعارضة أمام الشناوي في أبريل الماضي.

يذكر أن الشناوي تصدى لركلة ترجيحية في مباراة الأهلي وطلائع الجيش بكأس السوبر المصري في أكتوبر 2021.

الشناوي الموسم الجاري خاض 28 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 8 واستقبل 29 هدفا في كل المسابقات.

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