إلقاء القبض على جابريل ميليتو أثناء مباراة في الدوري الأرجنتيني

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على جابريل ميليتو المدير الفني لـ أرجنتينوس جونيورز عقب مباراة الفريق ضد سنترال كوردوبا في الدوري الأرجنتيني.

ودب شجار بين ميليتو وفاكوندو جاريكا المدرب المساعد لنادي لكوردوبا طُرد الثنائي على إثره.

وأثناء توجه ميليتو لغرفة الملابس لمحاولة لقاء جاريكا حاول رجال الأمن تهدئته، لكنه تبادل اللكمات مع أحد الضباط وكذلك أحد أفراد الأمن.

واصُطحب لاعب الأرجنتين وبرشلونة السابق لقسم الشرطة في مدينة سانتياجو لمعرفة ما حدث والحصول على أقواله.

La reacción de Gabriel Milito luego de la expulsión y el enojo con Facundo Gareca, ayudante de Rondina. El técnico de #AAAJ, tras prestar declaración a la policía en el estadio, regresó con el plantel del Bicho a Buenos Aires.pic.twitter.com/0CGN6oVnfi — Franco Figallo (@FrancoFigallo) July 2, 2022

ومن ثم عاد ميليتو إلى الملعب مرة أخرى وتواجد مع لاعبي فريقه الذين احتفلوا بالفوز 2-1 في غرفة الملابس وتمكن من العودة إلى العاصمة مع فريقه.

كما التقط ميليتو صورا مع مسؤولي كورودوبا عقب نهاية اللقاء.

ولم يعلن بعد الاتحاد الأرجنتيني عن أي عقوبات موقعة على الدولي الأرجنتيني.

الفوز رفع رصيد جونيورز إلى 10 نقاط عقب مرور 6 جولات على بداية الدوري الأرجنتيني.

ميليتو بدأ مسيرته التدريبية منذ عام 2015 مع فريق إستوديانتيس ثم إنديبندينتي وخاض تجربة في تشيلي مع أوهينجز وعاد مجددا لتدريب إستوديانتيس.

وبدأ مسيرته مع أرجنتينيوس جونيورز منذ يناير 2021.

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