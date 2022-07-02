إلقاء القبض على جابريل ميليتو أثناء مباراة في الدوري الأرجنتيني

السبت، 02 يوليه 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

جابرييل ميليتو

ألقت الشرطة الأرجنتينية القبض على جابريل ميليتو المدير الفني لـ أرجنتينوس جونيورز عقب مباراة الفريق ضد سنترال كوردوبا في الدوري الأرجنتيني.

ودب شجار بين ميليتو وفاكوندو جاريكا المدرب المساعد لنادي لكوردوبا طُرد الثنائي على إثره.

وأثناء توجه ميليتو لغرفة الملابس لمحاولة لقاء جاريكا حاول رجال الأمن تهدئته، لكنه تبادل اللكمات مع أحد الضباط وكذلك أحد أفراد الأمن.

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واصُطحب لاعب الأرجنتين وبرشلونة السابق لقسم الشرطة في مدينة سانتياجو لمعرفة ما حدث والحصول على أقواله.

ومن ثم عاد ميليتو إلى الملعب مرة أخرى وتواجد مع لاعبي فريقه الذين احتفلوا بالفوز 2-1 في غرفة الملابس وتمكن من العودة إلى العاصمة مع فريقه.

كما التقط ميليتو صورا مع مسؤولي كورودوبا عقب نهاية اللقاء.

Milito en su regreso al estadio (Pasión Paternal).

ولم يعلن بعد الاتحاد الأرجنتيني عن أي عقوبات موقعة على الدولي الأرجنتيني.

الفوز رفع رصيد جونيورز إلى 10 نقاط عقب مرور 6 جولات على بداية الدوري الأرجنتيني.

ميليتو بدأ مسيرته التدريبية منذ عام 2015 مع فريق إستوديانتيس ثم إنديبندينتي وخاض تجربة في تشيلي مع أوهينجز وعاد مجددا لتدريب إستوديانتيس.

وبدأ مسيرته مع أرجنتينيوس جونيورز منذ يناير 2021.

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جابريل ميليتو أرجنتينيوس جونيورز الدوري الأرجنتيني
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