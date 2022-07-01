دورة البحر المتوسط - أحمد عبد الغني يحصد فضيتين لمصر في رفع الأثقال

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

أحمد عبد الغني - رفع أثقال

توج أحمد عبد الغني بميداليتين فضيتين لمصر في منافسات رفع الأثقال، في لمنفسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر 2022.

جاء ذلك في وزن 61 كجم في الكلين والخطف.

ورفع عبد الغني وزن قدره 152 كجم، بفارق كيلوجرام واحد عن التركي فريدي هاردال.

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وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 29 ميدالية متنوعة بواقع 6 ذهب - 8 فضة - 15 برونزية.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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دورة البحر المتوسط رفع أثقال أحمد عبد الغني - رفع أثقال
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