دورة البحر المتوسط - مصر تحقق فضيتين في الوثب الطويل والفروسية

حققت إسراء عويس الميدالية الفضية لمنافسات الوثب الطويل بمنافسات ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

وجاءت نتيجة إسراء 6.54 مترا وحلت خلف الصربية ميليسا جارداسيفتش التي حققت 6.67 مترا.

وحقق منتخب مصر للفروسية الميدالية الفضية في منافسات الفرق لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.

مثل منتخب الفروسية: الفرسان محمد طاهر زيادة ومحمد طارق طلعت ومحمد النجار ومحمد وئام.

بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر لعدد 31 ميدالية بينهم 6 ذهبية و10 فضية و15 برونزية.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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