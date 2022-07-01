عاد إلى فرنسا من السفينة الهابطة.. نانت يعلن تعاقده مع سيسوكو

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:14

كتب : FilGoal

موسى سيسوكو

أعلن نانت الفرنسي تعاقده مع موسى سيسوكو لاعب وسط واتفورد الإنجليزي.

وكتب حساب نانت عبر تويتر: "نانت وواتفورد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال موسى سيسوكو".

وأوضح "لاعب وسط الملعب سينضم إلى صفوف الكناري حتى 2024".

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وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن قيمة الصفقة تبلغ 2 مليون يورو.

وبدأ سيسوكو -32 عاما- مسيرته مع تولوز، وانتقل منه إلى إنجلترا للمرة الأولى في 2013، عبر بوابة نيوكاسل يونايتد مقابل 2 مليون يورو.

الخطوة التالية كانت توتنام هوتسبر في 2016، مقابل 35 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى واتفورد في 2021 مقابل 3.5 مليون يورو.

وهبط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" رفقة نورويتش سيتي وبيرنلي.

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