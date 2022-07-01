عاد إلى فرنسا من السفينة الهابطة.. نانت يعلن تعاقده مع سيسوكو
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 23:14
كتب : FilGoal
أعلن نانت الفرنسي تعاقده مع موسى سيسوكو لاعب وسط واتفورد الإنجليزي.
موسى سيسوكو
النادي : نانت
وكتب حساب نانت عبر تويتر: "نانت وواتفورد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال موسى سيسوكو".
وأوضح "لاعب وسط الملعب سينضم إلى صفوف الكناري حتى 2024".
وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن قيمة الصفقة تبلغ 2 مليون يورو.
وبدأ سيسوكو -32 عاما- مسيرته مع تولوز، وانتقل منه إلى إنجلترا للمرة الأولى في 2013، عبر بوابة نيوكاسل يونايتد مقابل 2 مليون يورو.
الخطوة التالية كانت توتنام هوتسبر في 2016، مقابل 35 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى واتفورد في 2021 مقابل 3.5 مليون يورو.
🔝🔥 𝗦𝗜𝗦𝗦𝗢𝗞𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗔𝗜𝗦 !!!
Le @FCNantes et le @WatfordFC ont trouvé un accord pour le transfert de @MoussaSissoko !
Le milieu de terrain s'est engagé en faveur des Canaris, jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙌
𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗠𝗼𝘂𝘀𝘀𝗮 🥰💛💚 pic.twitter.com/dzJfAlsSl9— FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022
وهبط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" رفقة نورويتش سيتي وبيرنلي.
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