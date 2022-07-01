عاد إلى فرنسا من السفينة الهابطة.. نانت يعلن تعاقده مع سيسوكو

أعلن نانت الفرنسي تعاقده مع موسى سيسوكو لاعب وسط واتفورد الإنجليزي.

وكتب حساب نانت عبر تويتر: "نانت وواتفورد توصلا إلى اتفاق بشأن انتقال موسى سيسوكو".

وأوضح "لاعب وسط الملعب سينضم إلى صفوف الكناري حتى 2024".

وبحسب موقع ترانسفير ماركت فإن قيمة الصفقة تبلغ 2 مليون يورو.

وبدأ سيسوكو -32 عاما- مسيرته مع تولوز، وانتقل منه إلى إنجلترا للمرة الأولى في 2013، عبر بوابة نيوكاسل يونايتد مقابل 2 مليون يورو.

الخطوة التالية كانت توتنام هوتسبر في 2016، مقابل 35 مليون يورو، قبل أن يرحل إلى واتفورد في 2021 مقابل 3.5 مليون يورو.

🔝🔥 𝗦𝗜𝗦𝗦𝗢𝗞𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗔𝗡𝗧𝗔𝗜𝗦 !!! Le @FCNantes et le @WatfordFC ont trouvé un accord pour le transfert de @MoussaSissoko ! Le milieu de terrain s'est engagé en faveur des Canaris, jusqu'en 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🙌 𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲 𝗠𝗼𝘂𝘀𝘀𝗮 🥰💛💚 pic.twitter.com/dzJfAlsSl9 — FC Nantes (@FCNantes) July 1, 2022

وهبط واتفورد من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" إلى الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" رفقة نورويتش سيتي وبيرنلي.

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