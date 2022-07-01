حوار في الجول - إبراهيم فايق يكشف سر المقدمة النارية ورضا عبد العال واللعب للقطبين

اللعب للترسانة والقطبين وكره المقدمة النارية وأصعب حلقة قدمها واللقاء الأول مع رضا عبد العال، ضمن أبرز ما جاء في حوار الإعلامي إبراهيم فايق مع FilGoal.com.

وإليكم حوار الإعلامي إبراهيم فايق مع FilGoal.com والذي سيأتيكم تباعا في السطور التالية.

المقدمة النارية

وقال إبراهيم فايق لـ FilGoal.com: "أنا واحد من الناس لا أحب المقدمة النارية، لكنها أصبحت ملازمة، لأن الجماهير تريد سماع رأيك".

وأضاف "خسرت شوقي غريب (المدير الفني لمنتخب مصر الأول والأولمبي السابق) بسبب عملي وانتقادي له وحزنت على ذلك لأن له محبة لدي، وهناك العديد أيضا".

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رضا عبد العال

وأردف عن الظهور الإعلامي لرضا عبد العال: "أراء رضا عبد العال طبيعية بحتة، بلا افتعال ويقول ذلك داخل وخارج البرنامج".

وأكمل "ليس من حقي ألا أقول لشخص ماذا يقول أو لا، وأحبه على المستوى الشخصي والإنساني، الاختلاف مهم في الإطار".

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أصعب حلقة وموقف صعب

وعن أصعب حلقة أدارها على الهواء مباشرة قال: "من أكثر الحلقات التي كانت صعبة جدا جدا نفسيا عليّ هي وقت حادث الدفاع الجوي ووفاة أكثر من مشجع للزمالك، وهي أكثر مرة بكيت فيها".

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مسيرته الكروية

وتحدث عن مسيرته الكروية قائلا: "اختبرت في نادي الترسانة ونجحت وأكملت لسن 12 عاما، ونجحت أيضا في اختبارات الزمالك ولم أستطع الانتقال للزمالك بسبب عدم حصولي على الاستغناء الخاص بي في الترسانة".

وأضاف "بعد فترة انتقلت إلى الأهلي عن طريق أحد الكشافين بتاريخ ميلاد مزور، وأخبرني والدي بأن ما بُني على باطل فهو باطل ولم استكمل مشواري مع الفريق".

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كما تحدث عن بنيته الجسدية والتدريبات التي يخوضها بشكل يومي وحقيقة "المكملات".

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وكشف أيضا تفاصيل يومه وكيف يحّضر للظهور الإعلامي سواء في الإذاعة أو عبر الشاشات.

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وفي ثوب الضيف، أجاب إبراهيم فايق على أسئلة "فقرة السبورة".

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وشاهد أيضا إجابات إبراهيم فايق في اختبار FilGoal.com.

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بإمكانكم مشاهدة اللقاء كاملا:

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