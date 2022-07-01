مغادر جديد.. برشلونة يعلن عودة أداما تراوري لـ ولفرهامبتون

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

أداما تراوري - برشلونة

تخلى برشلونة عن لاعب جديد بعد رحيل المهاجم الهولندي لوك دي يونج وعودته لصفوف إشبيليه.

وأعلن برشلونة عدم تفعيل بند الشراء في عقد أداما تراوري وعودته لصفوف ولفرهامبتون.

أداما تراوري انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو لكن النادي الكاتالوني قرر عدم استمراره.

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وشارك تراوري مع برشلونة خلال 21 مباراة بالموسم المنصرم منها 10 مباريات بشكل أساسي وسجل هدفا وصنع 4 آخرين.

وسيعود أداما تراوري لصفوف ولفرهامبتون الذي يلعب بقميصه منذ صيف 2018 قادما من ميدلزبره.

صاحب الـ26 عاما أحد أبناء أكاديمية برشلونة ولعب لأندية أستون فيلا وميدلزبرو قبل الانتقال لـ ولفرهامبتون.

رحيل تراوري جاء بعد قرار برشلونة أيضا بعدم استمرار لوك دي يونج.

وخلال الموسم الذي قضاه الهولندي مع برشلونة، شارك في 29 مباراة سجل خلالها سبعة أهداف كانت حاسمة.

دي يونج (31 عاما) كان قد انضم إلى إشبيلية صيف 2019 وظهر مع الفريق في 94 مباراة سجل خلالها 19 هدفا.

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أداما تراوري ولفرهامبتون برشلونة
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