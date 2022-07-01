سواريش: شرف أن أمثل الأهلي.. وآمل أن نحقق عديد الألقاب سويا

تقدم ريكاردو سواريش مدرب الأهلي الجديد برسالة لجماهير الفريق.

وقدّم الأهلي مدربه البرتغالي الجديد اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، عقب إعلان التعاقد بشكل رسمي أمس الخميس.

وقال ريكاردو سواريش عبر حسابه على "تويتر": "أنه لشرف أن أمثل الأهلي وأدافع عن شعار نادي القرن".

وأضاف "آمل أن نحقق عديد الألقاب سويا، بمساعدة من جماهيرنا".

وأتم "حان وقت العمل، هيا بنا".

It is an honour to represent Al-Ahly and to defend the badge of the club of the century. We hope to achieve many titles together, with the help of all our fans. Time to work. Let's go! ❤️🦅💪 pic.twitter.com/kCIDRd58Sg — Ricardo Soares (@CoachRSoares) July 1, 2022

وسيبدأ سواريش مهمته وسيقود الأهلي أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت غدا السبت في التاسعة مساءً، والفائز باللقاء سيواجه الزمالك في النهائي يوم 21 يوليو الجاري.

ووقع سواريش على عقد يمتد لعامين ونصف لتدريب الأهلي.

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