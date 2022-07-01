سواريش: شرف أن أمثل الأهلي.. وآمل أن نحقق عديد الألقاب سويا

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

ريكاردو سواريس - الأهلي

تقدم ريكاردو سواريش مدرب الأهلي الجديد برسالة لجماهير الفريق.

وقدّم الأهلي مدربه البرتغالي الجديد اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي، عقب إعلان التعاقد بشكل رسمي أمس الخميس.

وقال ريكاردو سواريش عبر حسابه على "تويتر": "أنه لشرف أن أمثل الأهلي وأدافع عن شعار نادي القرن".

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وأضاف "آمل أن نحقق عديد الألقاب سويا، بمساعدة من جماهيرنا".

وأتم "حان وقت العمل، هيا بنا".

وسيبدأ سواريش مهمته وسيقود الأهلي أمام بتروجت في نصف نهائي كأس مصر 2020-2021.

ويلتقي الأهلي مع بتروجت غدا السبت في التاسعة مساءً، والفائز باللقاء سيواجه الزمالك في النهائي يوم 21 يوليو الجاري.

ووقع سواريش على عقد يمتد لعامين ونصف لتدريب الأهلي.

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