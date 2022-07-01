تقرير: عرض جديد يضع رافينيا على أعتاب برشلونة

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 20:34

كتب : مهاب نبيل

رافينيا - نيوكاسل يونايتد × ليدز يونايتد

اقترب نادي برشلونة من الوصول إلى إتفاق بشأن التعاقد مع البرازيلي رافينيا جناح ليدز يونايتد بحسب الصحفي الإسباني جيرارد روميرو.

وكشف الصحفي المختص بأخبار الميركاتو أن برشلونة على وشك إتمام صفقة رافينيا.

وأوضح أن برشلونة قدم عرضا جديدا مقابل نحو 60 مليون يورو لسحم صفقة الجناح البرازيلي.

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وأضاف أن برشلونة اتفق مع رافينيا على الشروط الشخصية لعقده إذ سيحصل على 6 ملايين يورو سنويا.

وشدد روميرو على أن رافينيا رفض عرضا خلال الايام الأخيرة من نيوكاسل.

ابن الـ25 عاما هدف لـ أرسنال وتوتنام وتشيلسي خلال سوق الانتقالات الحالي وسط مخاوف من أن برشلونة لن يتمكن من تمويل الصفقة.

رافينيا انضم لصفوف ليدز صيف 2020 قادما من رين الفرنسي مقابل 17 مليون يورو.

الدولي البرازيلي سجل 17 هدفا وصنع 12 هدفا في 67 مباراة منذ انتقاله لصفوف ليدز يونايتد.

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رافينيا برشلونة ليدز يونايتد
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