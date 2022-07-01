التشكيل - جبنة يقود المقاولون.. وقمر على مقاعد بدلاء الجونة في كأس مصر

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

الجونة - الصور من حساب الجونة

يعول محمد عودة المدير الفني لنادي المقاولون العرب على عبدالرحمن خالد "جبنة" في قيادة هجوم فريقه إلى جوار أحمد علي خلال مواجهة الجونة.

ويلعب المقاولون ضد الجونة ضمن دور الـ16 من نسخة الموسم الحالي 2021-2022 لكأس مصر.

وجاء تشكيل المقاولون لمواجهة الجونة كالآتي:

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حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: باسم علي – محمود عزت – فاروقا نور الدين – حسن الشامي

الوسط: محمود عبدالعزيز – أحمد الشيمي – أحمد أبو عجيلة – كريم مصطفى

الهجوم: عبدالرحمن خالد "جبنة" – أحمد علي كامل.

في المقابل يحتفظ تامر مصطفى المدير الفني لنادي الجونة بخالد قمر هداف الفريق على مقاعد البدلاء خلال مواجهة المقاولون.

ويعتمد مدرب الجونة على الملغاشي أرنو راندييانانتيناينا في هجوم الجونة إضافة إلى خبرات نور السيد في وسط الملعب.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الغرباوي

خط الدفاع: عمرو سعداوي - عمرو طارق – محمد نجيب – محمود صابر

الوسط: محمد رزق - نور السيد - محمود الشبراوي - إسلام عبد النعيم – ناصر مكي

الهجوم: أرنو راندييانانتيناينا

وحسم المقاولون العرب بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بتحقيق فوز صعب على المصرية للاتصالات بهدف دون رد.

فيما فاز الجونة على بنها في الدور ذاته بنتيجة 3-1.

وفاز المقاولون العرب بالمسابقة ثلاث مرات في تاريخه (1990 - 1995 - 2004)، فيما لم يفز الجونة بالكأس من قبل.

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