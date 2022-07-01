مران الإسماعيلي - انتظام باهر المحمدي استعدادا لـ غزل المحلة

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:11

كتب : بسام أبو بكر

باهر المحمدي يرد تحية جماهير الإسماعيلي بعد لقاء المصري

انتظم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، في مران فريقه الذي أقيم مساء اليوم الجمعة.

ويستعد الإسماعيلي للقاء غزل المحلة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتماثل اللاعب الدولي للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا خلال لقاء فريقه الأخير ضد غزل المحلة بمسابقة الدوري العام وعلى إثرها تم نقله إلى المستشفى عقب سقوطه المفاجئ نتيجة إصابته القوية خلال مجريات المباراة.

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وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل بالتنسيق مع مجدي باز طبيب الفريق، قد عرض اللاعب على إيهاب حشيش استشاري جراحة المخ والأعصاب للتأكد من سلامته وجاهزيته للمواجهة القادمة.

ومن جانبه وجه حسني عبد ربه مدير الكرة بالإسماعيلي، الشكر لـ "حشيش" على متابعته بصفة مستمرة لحالة اللاعب منذ العودة من مدينة المحلة فجر الأربعاء الماضي حتى اصدار تقريره النهائي بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على استقرار حالته.

وأنهي الإسماعيلي، مرانه الرئيسي اليوم لمواجهة فريق غزل المحلة مساء الأحد المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في إطار نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

المدافع البالغ 25 عاما خاض الموسم الجاري 17 مباراة في الدوري وسجل 3 أهداف.

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