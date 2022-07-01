مروان حمدي أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 18:52

كتب : FilGoal

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

فاز مروان حمدي مهاجم سموحة بجائزة أفضل لاعب في الجولة 23 من الدوري المصري والمقدمة من رابطة الأندية المصرية باختيار الجمهور.

وساهم مروان حمدي بتسجيل هدفين قادا سموحة للفوز على الأهلي بنتيجة 3-2.

وزاحم مروان حمدي، أحمد سيد زيزو في صدارة هدافي الدوري برصيد 12 هدفا.

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وأهدر مروان 3 فرص لزيادة غلته التهديفية ضد الأهلي، كما أكمل مراوغتين ناجحتين من أصل 8 في المباراة واستعاد الكرة 7 مرات لصالح الفريق السكندري وارتكب 4 أخطاء.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 39 نقطة من 23 مباراة بفارق الأهداف عن فيوتشر الرابع.

ورفع مروان رصيده من الأهداف في الدوري المصري إلى 25 هدفا سجلها بقمصان مصر للمقاصة ووادي دجلة والزمالك وسموحة.

ويستعد سموحة للقاء كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس مصر 2021-2022.

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